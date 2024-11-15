Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

Суточная аудитория CNews достигла рекордных значений. 13 ноября сайт посетили свыше 709 тыс. человек (без учета роботов). В другие будние дни ноября аудитория составила около 550 тыс. пользователей в сутки.

Новые рекорды

В ноябре наблюдается рост посещаемости CNews — крупнейшего русскоязычного СМИ о цифровизации бизнеса и государства. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 13 ноября материалы CNews без учета роботов прочитали 709 264 человека. В другие дни ноября аудитория составляла около 550 тыс. человек в сутки, что говорит об общем росте числа читателей CNews.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

«Яндекс.Метрика»: 13 ноября число посетителей CNews без учета роботов составило 709 тыс.

80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут на территории России. Еще по 3% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии. Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

Влиятельное издание

Большая команда журналистов и аналитиков, публикующих эксклюзивные новости, интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования, и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

CNews был и остается самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Портал также признавался лучшим изданием в ИТ-отрасли такими авторитетными объединениями, как Российский Союз промышленников и предпринимателей и ассоциация «Руссофт».

В октябре 2024 г. команде CNews вручили премию имени Александра Беляева. Жюри премии отметило вклад издания в освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества. Награда присуждена за публикации о прорывных решениях и исследованиях в области искусственного интеллекта.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2024 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews300, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли.

Market.CNews: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается Market.CNews — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. Market.CNews занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров. За 4 года опубликовано более 70 подобных исследований.

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
PostgresPro

Флагманским проектом стал рейтинг российских провайдеров IaaS Enterprise, на который ориентируется большинство заказчиков. Огромную популярность получили и другие ежегодные обзоры — GPU Cloud, Российские операционные системы, СЭД, BPM и другие.

В 2024 г. основана специальная награда, которая выдается компаниям за разработку выдающихся ИТ-решений, статус которых подтвержден соответствующим аналитическим исследованием. В перспективе будет сформирован Зал Славы Market.CNews — пул лучших отечественных продуктов и технологий, которые во многом определят развитие ИТ-отрасли России в целом.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Редакция плотно сотрудничает с отечественными производителями и разработчиками. Например, в этом году был представлен первый тест российского электромобиля АТОМ и функциональный тест смартфона на отечественной ОС «Аврора». Также идет продуктивное взаимодействие с разработчиками программных решений — от мессенджеров до операционных систем.

Редакция подразделения «Наука» за последние полтора года завоевала авторитет аудитории. Поднимаемые темы вызывают огромный интерес у читателей. Еженедельно выходит до трех материалов по разной научной тематике — от археологии до астрономии, естественных наук и технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

В России запрещают майнинг. В отдельных регионах

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве

Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки

В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: