CNews получил Беляевскую премию за популяризацию науки и технологий

Команде CNews вручили литературную премию имени Александра Беляева. Жюри премии отметило вклад издания в освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества. Награда присуждена за публикации о прорывных решениях и исследованиях в области искусственного интеллекта.

CNews стал лауреатом Беляевской премии

6 октября в Царском селе под Санкт-Петербургом в ходе торжественной церемонии команда CNews в лице главного редактора издания Александры Кирьяновой была награждена Международной литературной премией имени Александра Беляева в номинации «За освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества». Премия вручена за публикации о прорывных решениях и исследованиях в области искусственного интеллекта.

«Технологии развиваются настолько стремительно, что порой, с одной стороны, мы не успеваем осознать в полной мере те возможности, которые они открывают для бизнеса, государства, экономики страны, а с другой стороны, обществу требуется время, чтобы осознать изменения и риски, которые несут с собой технологии, и выработать соответствующий этический, моральный ответ. Поэтому важно и востребовано осмысление научно-технологического прогресса в искусстве, литературе, публицистике, средствах массовой информации, — отметила в ходе награждения премией главный редактор CNews Александра Кирьянова. — Спасибо за столь высокую оценку вклада CNews в этом направлении. Это, безусловно, заслуга всей команды CNews и круга экспертов, который сложился вокруг нашего издания, и чьи мнения мы публикуем»,

Новые номинации за популяризацию ИТ и ИИ

В этом году номинации, посвященные популяризации информационных технологий и систем искусственного интеллекта, были введены впервые. «Литературная премия им. Беляева — старейшая в Петербурге и единственная, присуждаемая за достижения в научно-популярной литературе и просветительской деятельности. Мы стараемся идти в ногу со временем. Прежде всего это касается тех изменений, которые происходят в последнее время в сфере техники и технологий. Так, появились четыре новые номинации. Три из них — в сфере информационных технологий, что понятно, ведь это, пожалуй, сейчас самая бурно развивающаяся технологическая сфера», — пояснил Александр Железняков, писатель и председатель жюри Литературной премии им. А. Беляева.

Команда CNews удостоена литературной премии

Премию им. Беляева в этом году также получил директор факультета трансляционных информационных технологий ИТМО Александр Бухановский в номинации «За оригинальный вклад в развитие информационного общества». Жюри премии отметило журналистские и публицистические материалы, посвященные реальным проектам в области ИИ, размещенные в научно-популярном блоге профессора. Лауреатом специальной премии жюри в номинации «За освещение в печатных и цифровых СМИ вопросов этики, законодательства и безопасности в сфере информационных технологий» стала управляющий партнер коммуникационного агентства iTrend для ИТ-компаний Ася Власова.

В ходе тожественной церемонии главному редактору CNews Александре Кирьяновой Беляевскую премию вручили Лариса Малькова и Александр Железняков

«В этом году в рамках Беляевской премии стартовала важная инициатива: поддержка авторов, пишущих о передовых технологиях, прежде всего – об искусственном интеллекте, — отметил присутствовавший на вручении премии вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. — Сегодня в этой области сосредоточен огромный потенциал. Благодаря ее профессиональному освещению граждане могут получать проверенные сведения о практической пользе и реальных возможностях применения ИИ. Благодаря труду авторов, занимающихся популяризацией науки и технологий, в обществе растет интерес к ИТ и осведомленность о передовых цифровых проектах».

В этом году членом оргкомитета выступила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» ИТ-компании Axenix. «Для нас большая честь поддерживать популяризацию ИИ в открытом диалоге научного сообщества, экспертов и бизнеса. Генеративный искусственный интеллект создает вокруг нас новую реальность, меняет привычные вещи и делает их проще. Авторы, которые стали победителями в инициированных нами номинациях, стараются популярно, простым языком объяснить пользу передовых технологий и таким образом помогают каждому лучше разобраться в них», – отметила она.

Главный редактор CNews Александра Кирьянова: Осмысление научно-технологического прогресса в искусстве, литературе, публицистике, средствах массовой информации важно для общества и востребовано аудиторией

В традиционных номинациях Беляевскую премию в 2024 г. получили писатели Вадим Панов, Людмила Синицына, Аркадий Соснов, переводчик Валентин Фролов, критик Валерий Шлыков, Михаил Лазарев и Дарья Шафран, а также Военный музей Карельского перешейка.

О Беляевской премии

Беляевская премия носит имя знаменитого русского писателя-фантаста, журналиста и исследователя науки Александра Беляева. Среди наиболее известных его романов — «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль», «Звезда КЭЦ» и многие другие. Церемония награждения ежегодно проходит в пригороде Петербурга, городе Пушкине, где Александр Беляев провел последние годы жизни.

Награду получают писатели, журналисты, блогеры, а также издательства и редакции, отметившиеся наиболее яркими и актуальными публицистическими, научно-популярными, научно-художественными и критическими публикациями по различным направлениям науки и техники. Лауреатами первой премии в 1990 году стали Аркадий и Борис Стругацкие за фантастический роман «Град обреченный».