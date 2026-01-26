Разделы

Россия СЗФО Санкт-Петербург Пушкин Царское Село


СОБЫТИЯ


26.01.2026 В парадные залы Екатерининского дворца пришли новые скорости интернета 2
14.02.2025 Для автомобилистов ускорили мобильный интернет на трассах на юге Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1
12.11.2024 Как музеи подружились с чат-ботами 1
30.10.2024 В первом российском музее игрушки разогнали интернет 1
09.10.2024 CNews получил Беляевскую премию за популяризацию науки и технологий 1
20.09.2024 МТС запустила цифровой гастрономический гид по вятской кухне 1
12.07.2024 Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе 1
16.10.2023 «Мегафон» прокачал сеть в альма-матер Пушкина 1
02.06.2021 МТС запустила специальный тариф в Санкт-Петербурге для футбольных болельщиков 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
19.09.2012 «Элар» поставит оборудование для музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 2
12.02.2007 ГМЗ «Царское село» объявил конкурс на представление сотовой связи 2
14.09.2006 TeNeT создает в Одессе единую сеть Wi-Fi 1
17.05.1999 Lanck будет осуществлять техническую поддержку недавно открытого Web-сайта ГМЗ "Царское Село" 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14472 3
МегаФон 10027 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2090 1
Telegram Group 2618 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1542 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 212 1
TeNeT 8 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 108 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 1
РЖД - Российские железные дороги 2014 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 227 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Музей русского импрессионизма 6 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
iTrend 17 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Липецкий областной краеведческий музей 3 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9412 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13029 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8465 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Электронный билет - e-ticket 174 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5961 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8934 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1292 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5760 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5182 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3731 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Apple - App Store 3017 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Синицына Людмила 2 1
Кравцов Роман 88 1
Соловенчук Александр 140 1
Бухановский Александр 16 1
Кирьянова Александра 160 1
Беляев Александр 20 1
Зайцев Алексей 15 1
Аверочкин Олег 1 1
Бурнаев Евгений 26 1
Малькова Лариса 18 1
Казарин Станислав 175 1
Железняков Александр 3 1
Быков Алексей 65 1
Брусиловский Михаил 1 1
Лазарев Михаил 3 1
Стругацкие (братья) 35 1
Власова Ася 10 1
Токаренко Максим 46 1
Прахов Михаил 37 1
Панов Вадим 9 1
Саурова Мария 1 1
Шафран Дарья 1 1
Елизарова Анастасия 1 1
Шлыков Валерий 1 1
Бартрам Николай 1 1
Еремеев Алексей 1 1
Фролов Валентин 1 1
Хонин Иван 1 1
Соснов Аркадий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 7
Россия - РФ - Российская федерация 157910 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2696 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1582 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3241 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8194 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 2
Украина 7803 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 113 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Мацеста 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 1
Европа 24663 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 1
Япония 13562 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Россия - УФО - Свердловская область 1777 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3200 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2931 1
Россия - СФО - Новосибирск 4686 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 809 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 842 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2133 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 1
Россия - УФО - Челябинская область 1408 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 669 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3240 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 495 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 135 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 911 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Образование в России 2560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Частный сектор 149 1
Английский язык 6881 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 181 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3243 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 1
Спорт - Футбол 753 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1286 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 85 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 8 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 33 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
