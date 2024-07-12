Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе

Центр прикладного ИИ «Сколтеха» в пятый раз соберет лучших студентов со всей страны на своей ежегодной летней школе машинного обучения SMILES, которая в этом году пройдет с первого по 13 августа в Царском селе (г. Пушкин) под Санкт-Петербургом. SMILES 2024 — это 12-дневный интенсивный курс для молодых специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов вузов России, активно вовлеченных в сферу машинного обучения, и тех, кто уверен, что в будущем свяжет свою карьеру c ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

В этом году школа посвящена современным статистическим методам машинного обучения: большим языковым моделям, мультимодальным и генеративным подходам, мультиагентным системам и методам самообучения. Занятия будут проходить на русском языке в очном (для 75 участников) и онлайн-формате (около 300 студентов). Участие бесплатное, включая питание и проживание. Студентам из наиболее удалённых регионов также оплачивается дорога до Санкт-Петербурга.

Помимо лекций от лидеров индустрии и науки, участники SMILES смогут реализовать рассмотренные методы и алгоритмы в виде собственных проектов на хакатоне, разбившись на команды по 2-4 человека. Лучшие проекты будут отмечены памятными призами. Информационную поддержку SMILES оказывает национальный проект «Цифровая экономика».

Конкурсный отбор в этом году получился непростым: первоначально было собрано почти 700 заявок соискателей. В требования для очных участников впервые был добавлен обзор литературы — не менее пяти статей, посвящённых определённой проблематике машинного обучения. Таким образом преимущество при отборе смогли получить соискатели, у которых ещё нет собственных научных публикаций, но при этом есть глубокое погружение в предмет и понимание его основ.

«Именно таких участников — высокомотивированных и с хорошей фундаментальной базой — мы ждём на SMILES, где они смогут применить полученные знания для реализации прикладных проектов и, возможно, дальнейшего трудоустройства, — сказал директор SMILES-2024 Алексей Зайцев, старший преподаватель «Сколтеха» и руководитель совместной со Сбербанком лаборатории LARSS. — Также удалось расширить региональный охват среди участников школы — на нее приедут талантливые студенты не только из известных столичных вузов, но и со всей России, от Калининграда до Владивостока».

В этом году студентов также впервые ожидает отдельный карьерный трек: приглашённые HR-специалисты помогут составить резюме и мотивационные письма, проконсультируют, как лучше позиционировать себя на рынке труда, расскажут о доступных вакансиях.

«На SMILES мы традиционно собираем лучших — и лекторов, и студентов в области машинного обучения. В этом году у нас появилось больше иностранных студентов, хотя мы не задавались целью международного охвата, язык школы официально русский, — сказал профессор Евгений Бурнаев, руководитель Центра искусственного интеллекта Сколтеха и научный директор SMILES. — Мы также думаем о расширении тематики и формата будущих школ. С учётом растущего интереса к технологиям искусственного интеллекта среди студентов и уже работающих специалистов с разным погружением в предмет, возможно, стоит отдельно организовать школы более и менее продвинутого уровня, и с отдельным отраслевым уклоном».

«Сколтех» стал первопроходцем в проведении международных школ машинного обучения в России: именно здесь в 2019 г. впервые прошла наиболее известная в мире школа MLSS (Machine Learning Summer School). Затем этот опыт был продолжен уже под собственным брендом SMILES (Summer of Machine Learning at Skoltech). В 2023 г. школа была посвящена решению сложных инженерных задач в области устойчивого развития. С тематикой предыдущих школ и отзывами участниками можно ознакомиться на сайте.