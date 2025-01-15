Сколтех Центр прикладного ИИ Центр прикладного искусственного интеллекта
Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
|Бурнаев Евгений 19 7
|Кирьянова Александра 135 6
|Зеленков Юрий 37 6
|Кулик Вадим 180 5
|Меньшов Кирилл 118 5
|Райгородский Андрей 37 5
|Оселедец Иван 24 5
|Саркисов Тигран 35 5
|Серебряникова Анна 72 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Каем Кирилл 34 3
|Зайцев Алексей 11 3
|Мерзляков Антон 16 3
|Натекин Алексей 7 3
|Потапова Екатерина 13 3
|Потапова Светлана 12 3
|Рыбинцев Андрей 25 2
|Комаров Андрей 15 2
|Наумов Алексей 7 2
|Борисенко Григорий 15 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Холкин Сергей 9 1
|Новиков Павел 97 1
|Паршин Константин 63 1
|Сегалович Илья 40 1
|Крайнов Александр 16 1
|Воронцов Константин 15 1
|Степнов Михаил 5 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Шагалиев Руслан 2 1
|Малькова Лариса 16 1
|Малых Валентин 2 1
|Князев Алексей 10 1
|Голицын Сергей 25 1
|Черницын Иван 2 1
|Суржко Денис 7 1
|Коновалихин Максим 17 1
|Михайловская Юлия 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.