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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Сколтех Центр прикладного ИИ Центр прикладного искусственного интеллекта



15.01.2025 Получены данные для моделирования более безопасных и «чистых» ядерных реакторов 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
16.07.2024 Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед 1
12.07.2024 Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе 1
14.02.2024 В Президентской академии предложили использовать искусственный интеллект для борьбы с коррупцией 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 2
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 2
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT? 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 3
ODS - Open Data Science 6 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3933 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
OpenAI 217 1
Google DeepMind 46 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
2domains 4 1
Google LLC 11775 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
ИИ-Технологии 104 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Альфа-Банк 1769 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
Газпром нефть 618 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Почта России ПАО 2112 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Data Fusion - Слияние данных 62 6
Data monetization - Монетизация данных 1624 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 492 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
2Test Профишкаф 1 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Champ 16 1
Бурнаев Евгений 19 7
Кирьянова Александра 135 6
Зеленков Юрий 37 6
Кулик Вадим 180 5
Меньшов Кирилл 118 5
Райгородский Андрей 37 5
Оселедец Иван 24 5
Саркисов Тигран 35 5
Серебряникова Анна 72 4
Мизюрин Роман 5 4
Каем Кирилл 34 3
Зайцев Алексей 11 3
Мерзляков Антон 16 3
Натекин Алексей 7 3
Потапова Екатерина 13 3
Потапова Светлана 12 3
Рыбинцев Андрей 25 2
Комаров Андрей 15 2
Наумов Алексей 7 2
Борисенко Григорий 15 2
Мишустин Михаил 676 1
Лысенко Эдуард 308 1
Ведяхин Александр 131 1
Холкин Сергей 9 1
Новиков Павел 97 1
Паршин Константин 63 1
Сегалович Илья 40 1
Крайнов Александр 16 1
Воронцов Константин 15 1
Степнов Михаил 5 1
Безбогов Сергей 46 1
Шагалиев Руслан 2 1
Малькова Лариса 16 1
Малых Валентин 2 1
Князев Алексей 10 1
Голицын Сергей 25 1
Черницын Иван 2 1
Суржко Денис 7 1
Коновалихин Максим 17 1
Михайловская Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Казахстан - Республика 5525 1
Польша - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5432 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
США - Миссури 121 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Информатика - computer science - informatique 1053 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Образование в России 2190 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Экономический эффект 1067 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Английский язык 6634 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 6
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 3
РАН - Российская академия наук 1870 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 4
NeurIPS 9 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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