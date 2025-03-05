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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляков Никита


05.03.2025 Ученые «Сколтеха» научили нейросети «дорисовывать» облака и снег 1
09.08.2024 Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Беляков Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9807 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 680 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3201 1
Python PyTorch 47 1
Чечехина Елизавета 1 1
Варенцов Михаил 2 1
Головин Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 481 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1212 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 339 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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