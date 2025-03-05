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Беляков Никита
|05.03.2025
|Ученые «Сколтеха» научили нейросети «дорисовывать» облака и снег 1
|09.08.2024
|Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине 1
Беляков Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Python PyTorch 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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