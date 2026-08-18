Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Головин Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 19
Головин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Воеводенко Нина 6 3
|Вроблевский Роман 7 3
|Епишина Елена 3 3
|Трифонов Михаил 3 3
|Пуговкин Олег 3 3
|Невзоров Михаил 5 3
|Иванов Владимир 70 3
|Широков Александр 25 3
|Орлов Дмитрий 24 3
|Гутман Виктор 17 3
|Пека Павел 5 2
|Рудь Сергей 7 2
|Аветисян Сергей 5 2
|Румакин Игорь 5 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
|Голвачев Александр 2 2
|Лященко Григорий 4 2
|Лукманов Денис 2 2
|Левчук Михаил 3 2
|Терень Дмитрий 2 2
|Сафонов Владимир 4 2
|Михеева Ольга 10 2
|Королев Юрий 5 2
|Алиев Руслан 7 2
|Гутекулов Александр 2 2
|Хуснутдинов Азат 2 2
|Коротеев Анатолий 5 2
|Александров Артур 6 2
|Корнилов Алексей 10 2
|Григорьева Евгения 60 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Костров Алексей 8 1
|Субанов Булад 6 1
|Тимофеева Людмила 1 1
|Фокин Константин 9 1
|Прудников Алексей 3 1
|Варенцов Михаил 5 1
|Осадов Вадим 1 1
|Асадов Вадим 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 3
|Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1731 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.