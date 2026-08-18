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Индексная книга (каталог) CNews*
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Головин Андрей

СОБЫТИЯ


18.08.2026 «СерчИнформ КИБ» запрещает скачивание на смартфоны по меткам конфиденциальности 1
09.08.2024 Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине 1
06.11.2013 CDNvideo запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
01.11.2012 Панельная дискуссия бизнес-ангелов завершилась потенциальной сделкой 2
22.10.2012 Круглый стол: «Офис будущего: инфраструктурные решения» 1
11.07.2012 «РВК» и Московский посевной фонд отобрали инвесторов для вложений в московские стартапы 1
18.08.2010 «Крок» вступил в Ассоциацию Building Integration Group Russia 1
07.11.2008 В Москве состоялся Международный Конгресс «Экономические преимущества Интеллектуальных Зданий» 1
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
19.10.2005 Русские придумали лучшую "стелс-технологию" 1
19.10.2005 Русские придумали лучшую "стелс-технологию" 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 2
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 2
11.09.2001 Российские IT-компании объединились в "Эшелон" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Головин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Johnson Controls 33 5
АРМО ГК 185 4
Delta Controls - Дельта Контролс 12 3
Эдванс-С 4 3
Крок - Croc 1964 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Делайт 2000 - DeLight 42 3
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 2
Унисервис 6 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Siemon Company 21 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
AWG - АртВеб Групп 30 2
Аргус-Спектр 19 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 374 2
Сигма.Инновации 1 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 18 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15799 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
Softline - Софтлайн 3750 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 522 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Эшелон НПО 150 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
НейрОК 3 1
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1061 3
Daikin Industries 64 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 2
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2098 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 1
Инновационная Лаборатория 1 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 321 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 184 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
WikiMart - Викимарт 53 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2866 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 283 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 616 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16302 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9938 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2493 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12226 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1702 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1254 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3831 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4647 3
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 487 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3064 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6495 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 492 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2430 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 2
Stealth - Стелс-технология 205 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 2
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 209 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18068 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7842 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5877 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24473 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4409 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29724 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3378 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2633 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 644 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12872 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 915 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1731 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 3
Apple iPad 4015 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 360 1
Python PyTorch 67 1
Samsung SmartThings 61 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 42 1
Воеводенко Нина 6 3
Вроблевский Роман 7 3
Епишина Елена 3 3
Трифонов Михаил 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Невзоров Михаил 5 3
Иванов Владимир 70 3
Широков Александр 25 3
Орлов Дмитрий 24 3
Гутман Виктор 17 3
Пека Павел 5 2
Рудь Сергей 7 2
Аветисян Сергей 5 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Терень Дмитрий 2 2
Сафонов Владимир 4 2
Михеева Ольга 10 2
Королев Юрий 5 2
Алиев Руслан 7 2
Гутекулов Александр 2 2
Хуснутдинов Азат 2 2
Коротеев Анатолий 5 2
Александров Артур 6 2
Корнилов Алексей 10 2
Григорьева Евгения 60 2
Пасеков Владимир 24 2
Костров Алексей 8 1
Субанов Булад 6 1
Тимофеева Людмила 1 1
Фокин Константин 9 1
Прудников Алексей 3 1
Варенцов Михаил 5 1
Осадов Вадим 1 1
Асадов Вадим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 3
Европа 24978 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 3
Земля - планета Солнечной системы 10875 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 2
Польша - Республика 2031 2
Украина 7930 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 1
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4205 1
Солнечная система - Solar system 2570 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5629 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33821 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6699 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3043 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2188 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3364 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5738 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6076 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6185 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6776 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 98 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5787 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9118 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6545 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7534 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 372 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3033 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9028 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7444 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 376 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1292 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11351 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 565 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8503 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1402 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4535 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6608 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3972 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1731 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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