Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173828
ИКТ 13526
Организации 10591
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25443
Персоны 74600
География 2819
Статьи 1512
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 848

Aerostar Hotels Аэростар



30.04.2025 Карты «ЮMoney» для иностранцев будут выдавать в офисе Сбербанка в центре Москвы 1
26.11.2024 Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи карт для иностранных туристов 1
11.05.2011 В Москве пройдет форум «Неделя электронной торговли-2011» 1
28.04.2011 В Москве пройдет форум «Неделя электронной торговли-2011» 1
12.05.2010 «Неделя электронной торговли» раскроет секреты интернет-продаж 1
28.04.2010 Открыта регистрация на третий международный «Авиационный IT форум» 1
24.12.2009 «Глобус-Телеком» обеспечит бесплатным доступом в Сеть гостей отеля «Аэростар» 2
06.07.2009 «Глобус-Телеком» подключил к своей сети«Аэростар» 1
17.03.2009 «Глобус-Телеком» обеспечил связью «Аэростар» 1
28.10.2008 30 октября начнет работу 7-я международная выставка Hi-Tech Building & House 2008 1
22.10.2008 «Глобус-Телеком» на «Инфоком-2008»: проекты для органов госвласти 1
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
16.10.2008 30 октября откроется выставка Integrated Systems Russia 2008 2
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
15.11.2007 Конференция CNews: технологии будущего по версии Sun 2
21.09.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007» 1
08.08.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007» 1
10.03.2004 Новые возможности карточных технологий 1
05.12.2003 16-17 декабря пройдет конференция по проблемам электронного ведения бизнеса 1
04.12.2003 "Комбеллга" установила хот-споты в отелях "Аэростар" и "Пента Ренессанс" 2
19.07.2002 СNews выступит информационным спонсором конференции "Управление - Телеком" 1
26.03.2002 Решение " Phone Mate" российских разработчиков стало призером Европейского конкурса XML-приложений для IP-телефонии Cisco 1
26.03.2002 "УСП Компьюлинк" продемонстрировала Call-центр на базе решений Oracle CRM 1
07.03.2002 Бизнес-форум "Центры обработки вызовов и управление взаимоотношениями с клиентами/CallCenter CRM Solutions - 2002" пройдет 12 марта 2002 года 1
31.01.2002 Оргкомитет бизнес-форума "CallCenter CRM Solutions' 2002" опубликует программу выступлений на симпозиуме 1
11.10.2001 16 и 23 октября состоится семинар "Электронные коммуникации в Вашем бизнесе" 1
19.09.2001 26 сентября в Москве состоится конференция Borland Developers Day'2001 2
31.08.2000 Интернет-реклама: грядет новая эпоха? 1
04.10.1999 Компания Computer Mechanics объявила о завершении очередного проекта по созданию современной информационной системы в гостинице "Marriott" 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

Aerostar Hotels и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5146 4
Yandex - Яндекс 7647 4
Ростелеком - Глобус-телеком 226 4
Webmoney - Вебмани.Ру 543 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
Microsoft Corporation 24804 2
Softline - Софтлайн 2948 2
Oracle Corporation 6752 2
Крок - Croc 1784 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Аргус-Спектр 14 2
Softkey - Софткей 210 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 2
МТС - Система Телеком 236 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 299 2
Johnson Controls 33 2
Delta Controls - Дельта Контролс 12 2
Унисервис 6 2
АРМО ГК 151 2
Делайт 2000 - DeLight 42 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Эдванс-С 4 2
Intel Corporation 12287 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Ростелеком 9881 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1691 1
ИКС 327 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 924 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 3
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 3
Почта России ПАО 2149 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 522 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 277 2
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Связной ГК 1373 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Евросеть 1412 1
Альфа-Групп 716 1
Лента - Утконос 177 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Комус 99 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Белый Ветер 356 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Ингосстрах СПАО 432 1
Газпром ПАО 1361 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12290 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8814 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20397 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8261 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24841 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67480 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 543 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3676 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4084 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30383 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2223 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4720 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8274 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7004 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13636 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2977 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5312 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52315 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10552 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11830 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2217 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3236 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12945 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3798 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10242 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5515 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10349 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 772 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - Видеосистема 181 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4598 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1690 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1818 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1304 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 333 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 841 4
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 1
Microsoft Windows NT 881 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4863 1
Oracle - Sun Microsystems - CoolThreads 5 1
Huawei Mate - серия смартфонов 367 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Иванов Владимир 62 2
Широков Александр 25 2
Орлов Дмитрий 23 2
Александров Артур 6 2
Гутман Виктор 17 2
Головин Андрей 15 2
Воеводенко Нина 6 2
Вроблевский Роман 7 2
Пека Павел 5 2
Епишина Елена 3 2
Трифонов Михаил 3 2
Пуговкин Олег 3 2
Невзоров Михаил 5 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Байдаков Алексей 2 2
Беляев Алексей 33 1
Ревазов Арсен 17 1
Мирошников Борис 63 1
Семенов Сергей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43981 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 7
Украина 7658 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Европа 21893 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1360 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 359 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 204 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2913 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52487 1
Казахстан - Республика 5621 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13392 1
Армения - Республика 2314 1
Беларусь - Белоруссия 5802 1
Норвегия - Королевство 1811 1
Швеция - Королевство 3641 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17751 1
Польша - Республика 1970 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1293 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Бельгия - Королевство 1157 1
Германия - Федеративная Республика 12769 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Ближний Восток 2975 1
Франция - Французская Республика 7892 1
Турция - Турецкая республика 2406 1
Чехия - Чешская Республика 1315 1
Узбекистан - Республика 1766 1
Грузия 1251 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1043 1
Таджикистан - Республика 878 1
Португалия - Португальская Республика 926 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Латвия - Рига 96 1
Туркмения - Туркменистан 436 1
Украина - Киев 1129 1
США - Калифорния 4637 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5141 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24648 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7973 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4967 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6477 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5950 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48971 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4992 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10098 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52282 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1531 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3086 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 319 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5893 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1764 1
Миграция населения - Миграционные службы 417 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2239 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2796 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7212 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1736 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1589 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2459 1
Образование в России 2276 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2744 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5758 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 614 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5638 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8193 6
eMarketer 206 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Авиационный IT форум 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153