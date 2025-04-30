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Aerostar Hotels Аэростар
Aerostar Hotels и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Владимир 62 2
|Широков Александр 25 2
|Орлов Дмитрий 23 2
|Александров Артур 6 2
|Гутман Виктор 17 2
|Головин Андрей 15 2
|Воеводенко Нина 6 2
|Вроблевский Роман 7 2
|Пека Павел 5 2
|Епишина Елена 3 2
|Трифонов Михаил 3 2
|Пуговкин Олег 3 2
|Невзоров Михаил 5 2
|Румакин Игорь 5 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
|Голвачев Александр 2 2
|Лященко Григорий 4 2
|Лукманов Денис 2 2
|Левчук Михаил 3 2
|Байдаков Алексей 2 2
|Беляев Алексей 33 1
|Ревазов Арсен 17 1
|Мирошников Борис 63 1
|Семенов Сергей 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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