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Nikoliers Colliers Николиерс

Nikoliers - Colliers - Николиерс

Nikoliers –  международная консалтинговая компания   в сегменте коммерческой и жилой недвижимости.


05.02.2025 Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи 1
01.03.2024 Bosch избавляется от российской штаб-квартиры 1
28.06.2023 В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха» 1
25.07.2022 Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов 1
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа 1
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома» 1
11.05.2017 Huawei открывает многофункциональный центр на Тверской улице 1
14.05.2015 За 2014 г. мировой рынок RFID-технологий вырос на 14,5% до $11,1 млрд 1
12.08.2011 «Яндекс» раскрыл стоимость своего офиса в центре Москвы 1
01.09.2010 «Акадо» стал партнером «Гиффелс Менеджмент Россия» по оказанию услуг связи 1
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 2
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 2
09.08.2007 «ВымпелКом» завершил переезд в «Эрмитаж Плаза» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Nikoliers и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9718 2
Крок - Croc 1777 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 291 2
Аргус-Спектр 14 2
Делайт 2000 - DeLight 42 2
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Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Huawei 3942 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
Yandex - Яндекс 7374 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 26 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Ozon Tech 6 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
S8 Capital - С8 Капитал 23 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
JLL - Jones Lang LaSalle 12 2
CBRE Group 6 2
CMWP - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 7 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Aerostar Hotels - Аэростар 28 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Почта России ПАО 2118 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 89 1
Водный стадион Технопарк 15 1
John Deere - Джон Дир 25 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Capital Group 73 1
Южные Врата - Индустриальный парк 1 1
MLP - Multinational Logistics Partnership - МЛП - Международное Логистическое Партнерство - Северное Домодедово - складской комплекс 6 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
IDTechEx 4 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
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