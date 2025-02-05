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Белова Екатерина



05.02.2025 Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи 1
25.07.2022 Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Белова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ozon Tech 6 1
Capital Group 73 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11647 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 1
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Анаевская Карина 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 2
Москва - ЦАО - Овчинниковская набережная 3 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338797, в очереди разбора - 770477.
Создано именных указателей - 167833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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