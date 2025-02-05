Белова Екатерина
|05.02.2025
|Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи 1
|25.07.2022
|Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов 1
Белова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Capital Group 73 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
|Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 2
|Москва - ЦАО - Овчинниковская набережная 3 1
|Турция - Турецкая республика 2359 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
|Украина 7619 1
|Forbes - Форбс 823 1
|Ведомости 1010 1
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