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Ozon Tech Ozon Технологии Озон Технологии
Ozon Tech — собственная масштабная команда разработки компании Ozon.
УПОМИНАНИЯ
Ozon Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Степаненко Антон 13 3
|Катков Алексей 42 1
|Анурьев Сергей 25 1
|Новиков Олег 9 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Иващеева Елена 9 1
|Sirota Peter - Сирота Петер 1 1
|Чирханов Владимир 1 1
|Jett Lydia - Джетт Лидия 1 1
|Грибов Дмитрий 1 1
|Брячкин Александр 1 1
|Rayan Charles - Раян Чарльз 1 1
|Нуйкин Андрей 49 1
|Шадаев Максут 1061 1
|Богданов Алексей 7 1
|Клявин Владимир 50 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Игнатова Мария 31 1
|Иванов Владислав 20 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Анаевская Карина 1 1
|Яловега Марина 6 1
|Белова Екатерина 2 1
|Крынина Евгения 21 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Мин Александра 9 1
|Федулаев Алексей 7 1
|Чернов Федор 32 1
|Каширский Владимир 6 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Никитин Руслан 3 1
|Сенатская Ирина 4 1
|Колесник Дмитрий 1 1
|Томилов Алексей 12 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Старостин Георгий 25 1
|Лисица Марина 2 1
|Заусова Елена 1 1
|Шлегель Андрей 5 1
|Forbes - Форбс 866 1
|Ведомости 1088 1
|N+1 - Издание 172 1
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