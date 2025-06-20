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Ozon Tech Ozon Технологии Озон Технологии

Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии

Ozon Tech — собственная масштабная команда разработки компании Ozon

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Ozon будет бесконтактно измерять вес и габариты крупногабаритных товаров на складах с помощью автоматизации 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
05.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: Несмотря на нестабильность автотестов, нехватку компетенций и высокую стоимость внедрения, 80% команд успешно автоматизируют тестирование в России. 1
16.01.2024 ИТ-гранты помогли подмосковным компаниям привлечь более 2 тысяч новых сотрудников 1
22.11.2023 Ozon разработал собственное устройство для измерения габаритов и веса любого товара 1
25.09.2023 Ozon поможет продавцам создать видеообложки с помощью машинного обучения 1
08.09.2023 В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше 1
15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

 1
20.03.2023 Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения 1
25.07.2022 Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов 2
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Ozon Tech и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 2
Yandex - Яндекс 7815 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 1
Ростелеком 9984 1
МегаФон 9346 1
Apple Inc 12297 1
Softline - Софтлайн 3015 1
Check Point Software Technologies 771 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2118 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1316 1
Fortinet 393 1
Базальт СПО - BaseALT 711 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
Цифра ГК 2485 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 449 1
TÜV 64 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 34 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Flowwow - Флаувау 24 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 49 1
Hoff Tech - Хофф Тех 42 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 122 1
Ventra - Вентра 38 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1471 11
Ozon Fresh 26 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 811 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2743 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 173 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Index Ventures 49 1
Princeville Capital 4 1
TopDelivery - Интернет Логистика 5 1
О-курьер 6 1
Softbank Capital - Softbank Venture Capital - Softbank Finance - Softbank Investment - Softbank Investments Advisors - Softbank Emerging Markets 17 1
Группа Самолет - Самолет плюс 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 527 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1702 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1259 1
Альфа-Банк 1802 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 487 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
Superjob - Суперджоб 623 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
Capital Group 74 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 24 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 13 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1456 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13892 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2515 5
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12450 3
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1353 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7653 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2009 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 954 1
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ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 123 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2519 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3024 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5371 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8256 1
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