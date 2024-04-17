В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки

Компании из двух столиц стали вдвое активнее привлекать на работу ИТ-специалистов из российских регионов. Кто-то ограничивается удаленной работой, но есть и случаи помощи компаний в релокации своих сотрудников из провинции в Москву или Санкт-Петербург.

Всероссийский поиск ИТ-шников

В России почти в два раза выросла востребованность ИТ-специалистов, проживающих в провинциальных регионах, сообщили CNews представители рекрутинговой платформы hh.ru и маркетплейса локальных брендов Flowwow. Чаще всего ими интересуются компании из Москвы, но и зарегистрированные в Санкт-Петербурге организации не отстают.

Согласно предоставленной редакции CNews статистике, с 2022 г. около 66% приглашений на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге приходятся именно на местных ИТ-специалистов, то есть проживающих непосредственно в этих регионах. В то же время востребованность в столичных компаниях кандидатов из других регионов растет: по итогам в I квартала 2024 г. профессионалов из регионов на ИТ-вакансии из Москвы звали в 1,9 раза чаще на фоне первой четверти 2022 г.

Другими словами, спрос на региональных ИТ-шников в российской столице вырос почти вдвое всего за два года. Напомним, что весной 2022 г. ИТ-специалисты со всех уголков России начали релоцироваться за рубеж, и это продолжается до сих пор – в течение всего 2023 г., как сообщал CNews, они очень активно оформляли себе вид на жительство в страна Европы, особенно во Франции.

Lisa Fotios / Pexels При наличии нужного объема знаний и опыта в ИТ можно получить работу в столичной компании, даже проживая в совсем небольшом городке за тысячи километров от Москвы

Что касается потребностей московских организаций в региональных ИТ-специалистах, то среднем таких кандидатов ежеквартально приглашали на собеседования чаще на 9% в течение последних двух лет.

С юга на север, с востока на запад

Стоит отметить, что столичные компании оказались весьма переборчивыми в плане региона проживания ИТ-специалиста исследование НН и Flowwow показало, что чаще всего московские фирмы приглашали на собеседование кандидатов из Краснодарского края – спрос на них за два года вырос в среднем в 1,8 раза. В Санкт-Петербурге ситуация аналогична московской.

Чуть менее интересными для столичных работодателей оказались ИТ-работники из Татарстана. Как сообщал CNews, ИТ-шников из этого и других нестоличных регионов по размерам зарплат стали обгонять специалисты из отраслей, с информационными технологиями совершенно не связанных. В I квартале 2024 г. ИТ-шников из Татарстана приглашали на собеседования в Москву и Санкт-Петербург вдвое чаще, нежели в I квартале 2022 г.

Третье место уверенно занимают ИТ-кадры из Ростовской области – спрос на них в Москве вырос в два раза за минувшие два года. За ними следуют их коллеги из Новосибирской области (двукратный рост), Нижегородской области (рост в 1,9 раза), Республик и Башкортостан (в два раза) и Воронежской области (в два раза).

Работодатели из Санкт-Петербурга зовут ИТ-специалистов из этих же регионов, но также им интересны кандидаты, проживающие в Свердловской (рост в 1,5 раза), Самарской (в 1,77 раза), Челябинской (в 1,6 раза) и Саратовской (1,95 раза) областей.

Деньги – главный мотиватор

У столичных работодателей есть как минимум один очень весомый аргумент, способный склонить кандидата на ИТ-вакансию из провинции к подписанию соглашения. Речь о деньгах – столичные компании почти всегда платят работникам больше, нежели региональные.

«Если ранее зарплатные ожидания региональных специалистов были значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, то после 2020 г. ситуация выровнялась – сказал CNews Дмитрий Шестернин, технический директор маркетплейса Flowwow. – На текущий момент зарплаты региональных кадров, по нашим наблюдениям, ниже в среднем всего на 10–15%. Этот фактор особенно актуален для стартапов и небольших ИТ-компаний. Например, подобный подход к найму ИТ-специалистов помог на начальном этапе развития нашей компании привлекать профессионалов высокого уровня и достаточно быстро расти».

Кандидаты есть, вакансий нет

Как сообщал CNews, в начале апреля 2024 г. Минцифры заявило о росте количества ИТ-специалистов в России на 13% по итогам 2023 г. в сравнении с 2022 г. При этом в августе 2024 г. глава министерства Максут Шадаев говорил о нехватке в стране около 700 тыс. работников ИТ-сферы.

На фоне роста числа специалистов отрасли количество открытых для них вакансий в стране, напротив, сокращалось. В столичных регионах после I квартала 2022 г. среднее число активных вакансий уменьшилось на 28%.

Впрочем, как сообщили CNews в hh.ru, в настоящее время рынок почти восстановился. К I кварталу 2024 г. количество активных вакансий выросло до уровня двухлетней давности.

При этом новых вакансий в ИТ-сфере стало больше, отметили авторы исследования. В частности, за первую четверть 2024 г. в Москве число открытых позиций в ИТ подскочило в 1,18 раза по сравнению с I кварталом 2022 г.

«Учитывая рост количества новых вакансий в ИТ, а также увеличение востребованности кандидатов из регионов, можно говорить о том, что в 2024 г. работодатели будут все чаще приглашать таких кандидатов на собеседования. При этом спрос на столичных специалистов также останется высоким», – заявил CNews технический директор Flowwow Дмитрий Шестернин.

«Устойчивый тренд на поиск сотрудников столичными компаниями в регионах появился еще в 2020 г. на фоне массового распространения удаленного формата работы, причем это касалось почти всех «офисных» профессий, – сказала CNews Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований в hh.ru. – Спустя четыре года мы вновь видим рост интереса к привлечению ИТ-талантов из регионов. Это связано с общим восстановлением спроса на ИТ-специалистов и ускоренным развитием ИТ-проектов по импортозамещению».

Удаленно и физически

Многие столичные компании, нанимая ИТ-специалистов из регионов, предпочитают работать с ними удаленно. «Формат удаленной работы, который поддерживают многие ИТ-компании, позволяет работодателям нанимать специалистов с высокой квалификацией вне зависимости от их местоположения, – сказал CNews Дмитрий Шестернин. – Например, мы не акцентируем внимание на то, где территориально находится кандидат, но за последние два года отчетливо видим тенденцию появления все большего количества квалифицированных кадров из регионов».

«Рост спроса на ИТ-специалистов из регионов – логичное явление, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass – После локдауна 2020 г. удаленная работа стала новым общим стандартом. За несколько лет работать дистанционно стало даже проще, и в условиях, когда компаниям нужно как можно больше талантливых людей, специалисты из регионов становятся все более востребованными. В нашей компании этот тренд тоже имеет место – нам интересны ИТ-специалисты из регионов. Если у кандидата хороший багаж знаний и опыта, мы организуем все условия для удаленной работы».

Ирина Сенатская, операционный директор компании-разработчика «Базис», сообщила CNews: «Мы начали привлекать ИТ-специалистов из регионов еще в 2019-2020 гг., в том числе из-за высокой конкуренции на столичном кадровом рынке. Затем последовала пандемия COVID-19 с переводом сотрудников на удаленный формат работы и превращением дистанционной занятости в норму ИТ-отрасли. Эти факторы привели к тому, что «Базис» стал системно нанимать разработчиков и инженеров со всей России — в компании даже работал сотрудник с Крайнего Севера, доставка документов к которому была возможна только в периоды навигации. Сегодня специалисты из регионов – это примерно половина состава нашего производственного блока. В формировании и управлении распределенными командами есть свои особенности, но в отрасли хватает инструментов и рабочих практик для организации их эффективной деятельности. Кроме того, мы уделяем внимание развитию корпоративной культуры – например, собираем сотрудников из различных регионов на значимые события компании, чтобы коллеги пообщались лично и прочувствовали нашу атмосферу».

Марина Лисица, руководитель департамента подбора и адаптации персонала ГК Softline, сказала CNews: «Мы в Softline занимаемся подбором специалистов по всей России. Зачастую мы не перевозим сотрудников, если на то нет необходимости, а предоставляем возможность работать удаленно или в офисе в городе проживания. Благодаря развитию современных технологических инструментов и средств коммуникации мы можем предоставлять кандидатам из других регионов возможность эффективно работать в удаленном формате без необходимости переезда, если должность не подразумевает обязательного очного присутствия в офисе. Такой подход помогает нам расширить пул кандидатов и активно наращивать экспертизу внутри компании за счет привлечения квалифицированных специалистов по всей стране».

Представители компании «Открытая мобильная платформа» (разработчик ОС «Аврора») на вопрос CNews о заинтересованности компании в привлечении ИТ-специалистов из регионов страны ответили: «Конечно, мы заинтересованы. У нас уже работает около 50 человек из разных городов удаленно».

Елена Заусова, лидер ИТ-рекрутмента в «Точке», сказала CNews: «В «Точке» приоритет – это компетенции и профессиональные навыки сотрудника, а не его географическое местоположение. Наш главный офис находится в Екатеринбурге, но мы готовы к сотрудничеству с ИТ-специалистами из любых регионов России и других стран. Мы активно развиваем удаленные формы работы, обеспечивая наших сотрудников всем необходимым для комфортной и эффективной работы. Например, сотрудникам по России мы предоставляем технику и даже мебель, если это необходимо. Это не только расширяет наши возможности в поиске талантов, но и облегчает для специалистов процесс интеграции в коллектив без необходимости переезда. Сейчас в «Точке» открыто 112 вакансий для удаленной работы в ИТ-сфере. За I квартал 2024 г. мы наняли в компанию около 100 ИТ-специалистов. Мы ценим командный дух и предлагаем все условия для продуктивной работы, будь то удаленно или в одном из наших офисов по всей России».

Также многие компании предлагают ИТ-специалистам переезд в Москву, Санкт-Петербург или другие города, где у них есть офисы – это особенно распространено в ИТ-сфере. «Мы в «МойОфис» уже более пяти лет помогаем сотрудникам с релокацией внутри России, – сообщила CNews директор по персоналу компании-разработчика ПО «МойОфис» Светлана Гиацинтова. – У нас есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе и Самаре, а городов присутствия компании еще больше – наши коллеги работают по всей России. И новички, и текущие сотрудники из любого города страны могут переехать в города, в которых есть офисы нашей компании, и мы окажем им необходимую поддержку: оплатим билеты сотруднику и семье, поможем с поиском жилья, предоставим всю необходимую технику. Иногда помогаем решать нестандартные бытовые вопросы – к примеру, связанные с трудоустройством супруги или с детским садом для ребенка. Относительно релокации в связи со служебной необходимостью – наша компания в целом заинтересована в найме экспертов, а на рынке, как известно, сейчас большой дефицит высококвалифицированных ИТ-специалистов. Мы стремимся наладить процессы таким образом, чтобы сотрудники могли работать удаленно так же эффективно, как в офисе. Так, например, для ряда городов, где у нас формируются большие команды мы предусматриваем возможность аренды коворкинга за счет компании».

По словам Светланы Гиацинтовой, релокация и перемещение сотрудников – это «одна из наиболее актуальных тем в отношениях «работник – работодатель» на ближайшие пять лет». «Если раньше многие искали возможности переехать в мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), то с пандемии и в последние пару лет в частности люди активно переезжают в крупные города с развитой инфраструктурой: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород», – добавила она.

«Причины для релокации у каждого разные – были случаи, например, когда сотрудник переезжал, потому что его партнеру / супругу сделали более выгодное предложение в другом городе, или сотрудник спустя несколько лет жизни в мегаполисе решил вернуться в свой родной город, – сказала CNews Светлана Гиацинтова. – Чаще всего от переезда останавливают быт, семья, привычный уклад жизни, но если в них происходят серьезные перемены или работодатель предлагает в другом городе больше возможностей для развития, человеку проще решиться на релокацию. Безотносительно «МойОфис» – если на новом месте удается быстро обустроиться, несмотря на все трудности переезда, люди остаются. Есть наблюдения, что 30-40% релоцировавшихся возвращаются, однако сделать это они могут по разным причинам».

Удержать ИТ-шников в регионах

Не все компании, имеющие офис в Москве или Санкт-Петербурге, стремятся склонить региональных ИТ-специалистов к переезду в столицы. В ИТ-сфере немало и тех, кто, напротив, старается не допустить их релокации. Как сообщила CNews Юлия Мельчугова, руководитель направления подбора персонала в «Контуре», головной офис «Контура» находится в Екатеринбурге. «В контексте данной темы компания, напротив, заинтересована удержать в регионе сильных специалистов и перспективных студентов. Поэтому «Контур» более 15 лет развивает ИТ-образование, разрабатывает учебные программы и проводит мероприятия с вузами-партнерами, а также поддерживает профессиональное комьюнити», – сказала она.

«В условиях острого дефицита кадров кажется нецелесообразным оценивать ИТ-специалистов по географическому признаку. В «Контуре» оценивают навыки, знания и опыт соискателей – регион проживания редко имеет значение, – добавила Юлия Мельчугова. – Офисы «Контура» есть более чем в 70 городах по всей России (В Москве и Санкт-Петербурге у компании их несколько - прим. CNews). Сотрудники большинства подразделений могут выбрать удобный для себя график: офис, гибрид или полная удаленка. Сегодня около 30% сотрудников компании работают удаленно – для них действуют те же бонусы, что есть у коллег в офисах, а также разработана специальная программа компенсации питания».