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Крынина Евгения



11.04.2025 «Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО» 1
24.09.2024 Операционную систему «Альт» на татарском языке представили в Казани 1
10.09.2024 «Базальт СПО» и «Белем.ру» заключили соглашение о сотрудничестве 1
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона 1
29.08.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области 1
05.06.2024 Операционные системы «Альт» появились в облаке «Росукреп» 1
23.05.2024 «СКБ Контур» и «Базальт СПО» договорились об интеграции решений в рамках сотрудничества 1
20.05.2024 ГК Softline интегрировала операционные системы «Альт» российского разработчика «Базальт СПО» в Softline Universe 1
20.05.2024 Операционные системы «Альт» появились в экосистеме Softline Universe от ГК Softline 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
10.04.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области 1
21.02.2024 Операционные системы семейства «Альт» доступны на облачной платформе RCloud by 3data 1
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города» 1
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
02.10.2023 «Базальт СПО» поставит ПО образовательным организациям и библиотекам на льготных условиях 1
09.11.2022 «Базальт СПО» и Минцифры Иркутской области планируют развернуть региональный центр компетенций по продуктам «Базальт СПО» и российскому свободному ПО 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Крынина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 682 16
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 6
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 6
Softline - Софтлайн 2913 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 3
Softline - Polymatica - Полиматика 177 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 2
Softline - Develonica - Девелоника 133 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 511 2
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 2
Белем.ру - Belem.ru 2 2
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 1
Flowwow - Флаувау 23 1
Ростелеком 9849 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 1
МегаФон 9132 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 874 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1093 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 210 1
Росукреп - Rosukrep 2 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 48 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Галэкс НТЦ - Galex 38 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
ICL ГК 397 1
3data - 3дата 84 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 21 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 11 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 26 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2453 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 717 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1407 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 471 1
Траектория будущего (АТБ) 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4289 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 92 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7586 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1504 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10289 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13526 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6239 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2377 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2216 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 860 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14546 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7302 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1950 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5211 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2510 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6319 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21031 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9563 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2825 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1181 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2947 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16215 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1811 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1613 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1586 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8224 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3964 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 344 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1196 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 91 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 83 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 201 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 194 6
Microsoft Windows 15826 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 38 2
Softline Universe - SLU 29 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 7 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 846 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5359 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 124 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
СКБ Контур - Контур.Доступ 23 1
СКБ Контур - Контур.Толк 72 1
Linux OS 10139 1
VisionLabs Face Pay 14 1
Pexels 58 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 1
Softline Enterprise Agreement 12 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 288 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
НКТ - Р7-Офис 398 1
3data - RCloud by 3data 12 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
Цукарь Сергей 26 2
Кочнов Павел 7 2
Гатауллин Раил 3 2
Кобзев Игорь 9 1
Корняков Михаил 3 1
Рыморенко Игорь 2 1
Чернов Федор 31 1
Смирнов Алексей 243 1
Шадаев Максут 1028 1
Тимофеев Артем 1 1
Благоразумов Андрей 17 1
Маркова Дарья 6 1
Сенатская Ирина 4 1
Добровольский Михаил 24 1
Трандин Сергей 93 1
Кучай Анастасия 1 1
Лисица Марина 2 1
Заусова Елена 1 1
Минниханов Рустам 118 1
Козлов Андрей 28 1
Крючков Андрей 25 1
Кочепасов Сергей 13 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Вагизов Ильдар 23 1
Романов Илья 32 1
Игнатова Мария 15 1
Луковкин Николай 4 1
Залецкий Павел 6 1
Яловега Марина 6 1
Толпейкин Денис 7 1
Соколов Валентин 8 1
Мельчугова Юлия 6 1
Шестернин Дмитрий 2 1
Зазуля Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1712 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 3
Россия - СФО - Новосибирск 4373 3
Россия - СФО - Иркутская область 1135 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 623 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 2
Россия - УФО - Свердловская область 1552 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3042 2
Узбекистан - Республика 1763 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7620 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 703 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 946 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - ПФО - Самарская область 1356 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1923 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 930 1
Франция - Французская Республика 7885 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1256 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 1
Россия - УФО - Челябинская область 1253 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - ПФО - Саратовская область 745 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1554 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1289 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 811 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
Россия - Крайний Север 285 1
Европа 21866 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1565 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 860 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 235 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10026 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2163 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1305 3
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 199 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2463 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8923 2
Информатика - computer science - informatique 1080 2
Татарский язык 16 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5887 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1562 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8158 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5171 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5616 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1504 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6310 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 182 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1263 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5533 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7082 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1105 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1225 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4924 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2400 1
Базальт СПО - Альт академия 24 3
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 2
Новотех УЦ 5 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 121 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 79 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 1
День знаний - 1 сентября 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 172843.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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