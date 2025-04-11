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Крынина Евгения
Крынина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Цукарь Сергей 26 2
|Кочнов Павел 7 2
|Гатауллин Раил 3 2
|Кобзев Игорь 9 1
|Корняков Михаил 3 1
|Рыморенко Игорь 2 1
|Чернов Федор 31 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Шадаев Максут 1028 1
|Тимофеев Артем 1 1
|Благоразумов Андрей 17 1
|Маркова Дарья 6 1
|Сенатская Ирина 4 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Трандин Сергей 93 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Лисица Марина 2 1
|Заусова Елена 1 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Козлов Андрей 28 1
|Крючков Андрей 25 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Вагизов Ильдар 23 1
|Романов Илья 32 1
|Игнатова Мария 15 1
|Луковкин Николай 4 1
|Залецкий Павел 6 1
|Яловега Марина 6 1
|Толпейкин Денис 7 1
|Соколов Валентин 8 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Шестернин Дмитрий 2 1
|Зазуля Юрий 2 1
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