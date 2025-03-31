Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171953
ИКТ 13385
Организации 10499
Ведомства 1452
Ассоциации 988
Технологии 3412
Системы 25319
Персоны 73758
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1203
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Корняков Михаил


31.03.2025 Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в ИРНИТУ в Иркутске 1
18.03.2024 Сбербанк, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта в регионе 1
09.11.2022 «Базальт СПО» и Минцифры Иркутской области планируют развернуть региональный центр компетенций по продуктам «Базальт СПО» и российскому свободному ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Корняков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 676 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
Правительство Иркутской области 30 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1261 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3224 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6367 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1933 1
Кобзев Игорь 9 2
Путин Владимир 3213 1
Рыморенко Игорь 2 1
Ведяхин Александр 133 1
Крынина Евгения 16 1
Россия - СФО - Иркутская область 1132 3
Россия - РФ - Российская федерация 146741 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1561 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 121 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 288 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4001 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 194 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153