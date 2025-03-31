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Корняков Михаил
Корняков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 26 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
|Кобзев Игорь 9 2
|Путин Владимир 3213 1
|Рыморенко Игорь 2 1
|Ведяхин Александр 133 1
|Крынина Евгения 16 1
|Россия - СФО - Иркутская область 1132 3
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 3
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1561 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
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