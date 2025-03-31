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Нешко Оксана
|31.03.2025
|Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в ИРНИТУ в Иркутске 1
|04.09.2024
|Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы 1
Нешко Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмуховский Сергей 1 1
|Стрельников Роман 3 1
|Шабалдин Сергей 1 1
|Дегтярев Вячеслав 1 1
|Шумейко Владимир 3 1
|Россия - СФО - Иркутская область 1132 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1561 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1709 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4365 1
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