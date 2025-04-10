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Зазуля Юрий



10.04.2025 Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в СибГУТИ в Новосибирске 1
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зазуля Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 681 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 859 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6389 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7582 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25765 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14542 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 91 1
Цукарь Сергей 26 1
Крынина Евгения 16 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1712 1
Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1565 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10023 1
Информатика - computer science - informatique 1080 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 197 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2163 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8832 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 79 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
Новотех УЦ 5 1
Базальт СПО - Альт академия 24 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
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