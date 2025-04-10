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Зазуля Юрий
|10.04.2025
|Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в СибГУТИ в Новосибирске 1
|02.09.2024
|«Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона 1
Зазуля Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 1
|Цукарь Сергей 26 1
|Крынина Евгения 16 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1712 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1565 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
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