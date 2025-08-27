Разделы

Бизнес Кадры
|

Авторизованный учебный центр «Базальт СПО» открыт в СибГУТИ

«Базальт СПО» совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) открыли авторизованный учебный центр (АУЦ) на базе университета.

Центр создан для подготовки и повышения квалификации ИТ-специалистов в области отечественного ПО. Получить знания и навыки работы с ОС «Альт» могут не только корпоративные заказчики, но и физические лица. При этом образовательные курсы доступны и техническим специалистам (системные администраторы, DevOps-инженеры), и начинающим освоение российских ОС пользователям.

«Учебный центр обеспечит комплексное обучение работе с продуктами наших индустриальных партнеров. Таким образом, мы будем способствовать плавному и качественному переходу страны на отечественное ПО», — отметил ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

«Базальт СПО» предоставит специализированные учебные программы, методические материалы и программное обеспечение, проведет обучение и аттестацию преподавателей университета, которые получат сертификаты, дающие право преподавать курсы по продуктам «Альт». СибГУТИ со своей стороны организует образовательный процесс и предоставит необходимую инфраструктуру.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

«Популяризация работы с операционными системами «Альт» через тесное сотрудничество с вузом позволит внести компании существенный вклад в развитие ИТ-кадров в регионе, — сказала коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина. — Мы не только продвигаем программные продукты, но и формируем сообщество квалифицированных специалистов по работе с отечественным софтом по всей стране».

В апреле 2025 г. в университете уже открыли лабораторию по ОС «Альт» с компьютерным классом на 25 мест для студентов СибГУТИ, а преподаватели прошли обучение и получили сертификаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: