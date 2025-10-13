Microsoft будет «стучать» руководителям на сотрудников, которые не используют ИИ

Microsoft будет «сливать» руководителям компаний тех сотрудников, которые принципиально не хотят использовать искусственный интеллект в своей работе и предпочитают выполнять задачи своим умом. Это один из способов продвижения ее собственной нейросети Copilot, которую многие пользователи избегают по разным причинам.

«Стучать», но не на тех

Корпорация Microsoft решила предоставлять руководителям компаний информацию о «недобросовестных», по ее мнению сотрудниках, которые не очень активно используют искусственный интеллект в своей работе, пишет TechSpot. Софтверный гигант мечтает, чтобы организации из самых разных секторов не просто поощряли использование ИИ среди своих сотрудников, но и сделали эти инструменты обязательными к применению.

Для достижения этой цели Microsoft обновила свой инструмент мониторинга Viva Insights – отныне в него интегрированы контрольные показатели внедрения Copilot, позволяющие руководителям и менеджерам видеть, какие команды не делают ставку на нейросети.

Copilot – полноценный виртуальный ассистент, выросший из представленного в 2021 г. одноименного нейропомощника программиста в составе сервиса GitHub. Сейчас Copilot есть почти во всех программных продуктах Microsoft, но пользователи регулярно разочаровываются в качестве его работы неустанно ищут способы по его удалению или хотя бы отключению.

Microsoft Microsoft усиливает давление на пользователей, игнорирующих Copilot

Пользователям будут присуждаться различные уровни использования ИИ-помощника Microsoft. К примеру, среди них есть «активный пользователь». Получить это достижение можно лишь, если регулярно и намеренно активировать Copilot в различных сервисах Microsoft, включая корпоративный мессенджер Teams, почтовый сервис Outlook или облачный офисный сервис 365.

Комплексный подход

В активе Microsoft есть полноценная платформа для оценки производительности и эффективности сотрудников. Она носит название Viva, и модуль Viva Insights, который теперь следит и за использованием нейросетей, входит в ее состав.

Этот модуль создавался для анализа метаданных, которые могут предоставить информацию о том, как отдельный сотрудник, группы сотрудников или целые отделы работают на фоне своих коллег – лучше или хуже.

TechSpot пишет, что Microsoft давно и весьма активно продвигает Copilot как важнейший бизнес-инструмент для повышения производительности, хотя эти заявления регулярно оспариваются. Стремясь стимулировать его использование, Viva Insights теперь предлагает контрольные показатели внедрения Copilot, позволяющие руководителям отслеживать, какие команды и насколько активно используют этот ИИ-помощник.

Важно подчеркнуть, что Viva Insights собирает данные об использовании исключительно Copilot. Другие чуждые Microsoft ассистенты, с которыми корпораций никак не связана, в метрике не учитываются.

Из этого, по всей вероятности, следует, что даже если все сотрудники и отделы компании только и делают, что делегируют свои задачи нейросети (но не Copilot).

А как у других

Чтобы стимулировать работодателя активнее продвигать использование Copilot среди подчиненных, Microsoft будет предлагать ему статистику других компаний. Он будет видеть, насколько конкуренты преуспели во внедрении этого помощника или, наоборот, насколько они отстали в этом плане от его собственной организации.

Внутренние метрики предоставляют гораздо больший простор для анализа. Viva Insights позволяет разделять сотрудников по регионам их работы, должностным обязанностям, менеджерам, у которых они в подчинении и пр. На экран, в числе прочего, будет выводиться процент пользователей Copilot среди сотрудников, уровень освоения ими этого сервиса и другие параметры.

А есть ли профит

Эксперты TechSpot полагают, что новое предложение Microsoft по геймификации использования Copilot внутри организации едва ли придется по нраву самим сотрудникам. Скорее всего, они будут не в восторге от него, даже если система анализирует не конкретных сотрудников, а показатели отдельных групп или же всего коллектива разом. Генеральный директор криптобиржи Coinbase в августе 2025 г. сообщил, что уволил всех без исключения инженеров, посмевших отказаться использовать нейросети в своей работе.

Эксперты TechSpot уверены, что Microsoft тоже заставляет своих работников использовать ИИ, как и Yahoo Japan. Последняя стремится удвоить производительность труда своих сотрудников при помощи нейросетей.

Создатели ИИ-ассистентов уверяют, что их творение действительно повышает производительность труда, вот только это не всегда так. В качестве примера можно взять разработчиков ПО – нейросети уже давно пишут код за них, вот только качество этого кода вызывает большие сомнения. Как сообщал CNews, в мире даже появилась профессия программиста-уборщика, который за определенную плату вычистит сгенерированный ИИ программный код от ошибок и уязвимостей.

В качестве другого примера TechSpot приводит исследование от июля 2025 г. результаты которого указывают на то, что ИИ-помощники по программированию фактически замедляют работу опытных разработчиков. Есть и другое исследование, датированное октябрем 2024 г. В нем сказано, что виртуальные ассистенты не только не повышают производительность труда, но и никак не помогают избежать выгорания.

Многие сотрудники негативно относятся к внедрению ИИ, утверждая, что чувствуют себя как на конвейере. По их словам, нейросети повысили их производительность, но одновременно с этим снизили креативность.