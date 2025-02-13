ИИ Microsoft разочаровал власти целой страны. Он справляется с узким кругом задач и редко бывает нужен

Пилотный проект Microsoft 365 Copilot в Минфине Австралии

В 2024 г. Министерство финансов Австралии провело пилотный проект с корпорацией Microsoft, в ходе которого ряд сотрудников-добровольцев на протяжении 14 недель (около 3,5 месяца) тестировал возможности ИИ-помощника Microsoft 365 Copilot. Всего 218 человек предложили свои кандидатуры и по завершении проекта отчитались о впечатлениях от продукта. На основе отзывов персонала министерством был подготовлен отчет, опубликованный во вторник, 11 февраля 2025 г.

Microsoft 365 Copilot – это виртуальный ассистент Microsoft на основе искусственного интеллекта для приложений и служб Microsoft 365 (ранее Office 365), включающих в себя набор офисных приложений, таких как Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

В августе 2023 г. вариант Copilot «поселился» в Windows, заменив собой непопулярного ассистента Cortana, и с тех пор она пытается сделать так, чтобы пользователь сталкивался с Copilot при взаимодействии с любым элементом интерфейса ОС или штатных программ. В конце 2024 г. Microsoft переименовала приложение Microsoft 365 для Windows в Microsoft 365 Copilot.

Copilot разочаровывает

Согласно отчету, ИИ-помощник Microsoft несколько разочаровал участников пилота. До начала проекта они в целом считали этот инструмент гораздо более полезным – в плане объема работ, который можно переложить на его виртуальные плечи.

Microsoft Сотрудники Минфина Австралии ожидали от Microsoft 365 Copilot большего

Так, 6% участников перед стартом пилота были уверены, что Copilot практически ничем не сможет им помочь при исполнении должностных обязанностей (0-25% задач). Более 59% по итогам проекта пришли к выводу о том, что инструмент на деле оказался малополезным.

На то, что Copilot будет делать всю или львиную долю работы (75-100%) за них, перед тестированием надеялось 4% оптимистов. Лишь 1% сообщили о том, что их ожидания оправдались.

Самая многочисленная группа – 75% от общего числа участников – предполагала, что значительная часть работы (25-50%) может быть отдана на откуп ИИ Microsoft. Почти половина (38%) из них в результате в этом не разубедилась.

Что касается ожиданий относительно способности Microsoft Copilot 365 помочь персоналу министерства выдавать результаты более высокого качества, – они также преимущественно не оправдались.

Наконец, авторы отчета приходят к выводу, что в нынешнем виде Copilot, вероятно, не слишком подходит ведомству. Сервис является публичным и, возможно, собирает пользовательские данные, а ведомство оперирует важной конфиденциальной информацией. Таким образом, внедрение ИИ-инструментов, работающих в инфраструктуре организации (on-premise), пожалуй, были бы для нее оптимальным выбором.

Для решения каких задач использовался инструмент

В ходе тестирования инструмента принимавшие в нем участие прибегали к его использованию реже, чем ожидалось. Большинство запускало Copilot 2-3 раза в неделю или и того меньше. В министерстве отмечают, что возможно задали слишком высокую планку ожиданий перед началом пилотного проекта. Участники также нередко отмечали, что им не помешали бы дополнительные курсы по работе с инструментом. Это, возможно, позволило бы в итоге выжать из него большую пользу.

Участникам эксперимента было предложено четыре сценария использования Copilot: генерация структурированного контента, управление знаниями, синтез и приоритизация информации. Персонал с адекватностью эти вариантов применения целям проекта согласился. В то же время по его итогам чиновники министерства сформировали представление о том, что «Copilot не подходит для решения более сложных задач, в основном из-за ограничений самого продукта».

Но есть и плюсы

С другой стороны, совершенно бесполезным Microsoft 365 Copilot министерством все же признан не был. Согласно подсчетам ведомства, внедрение и использование инструмента легко окупается даже в случае, когда Copilot помогает сэкономить каждому его пользователю из числа сотрудников среднего звена хотя бы 13 минут в неделю при решении «базовых административных задач».

Кроме того, Copilot оказался весьма полезен сотрудникам с неполной занятостью или имеющим проблемы со здоровьем и, в связи с этим вынужденным уходить в краткосрочные отпуска чаще своих коллег. Таким людям инструмент помогал быстрее и легче влиться в рабочий процесс и наверстать упущенное, к примеру, подготавливая сводки пропущенных мероприятий и встреч. По итогам проекта часть сотрудников сообщила о «небольшом повышении уровня уверенности в работе». Чаще других в таком ключе о своем опыте с Copilot говорили представители младшего персонала и новички.