Microsoft вновь переименует Office 365 ради продвижения ИИ-помощника

Приложение Microsoft 365 сменит имя и пиктограмму

Microsoft проведет частичный ребрендинг одного из своих главных продуктов – облачного сервиса Microsoft 365, в рамках которого пользователи получают доступ к специальным версиям программных продуктов из состава пакета Office – редакторов Word, Excel, PowerPoint.

По сообщению профильного портала Windows Latest, переработке подвергнется приложение Microsoft 365 для операционной системы Windows 11. Приложение сменит название и связанную с ним пиктограмму. Изменения вступят в силу в середине января 2025 г.

Новое название приложения – Microsoft 365 Copilot. Использованием слова “Copilot” в Microsoft, вероятно, хотят подчеркнуть доступность в сервисе одноименного умного помощника, основанного на технологиях искусственного интеллекта.

Переработанная иконка приложения в целом практически идентична фирменному логотипу Copilot и от нынешней пиктограммы отличается более богатой палитрой и наличием хорошо читаемого на контрастном фоне текста – численно-буквенной комбинации “M365” в нижнем правом углу, оформленной с использованием строгой гарнитуры. Эта последовательность символов, вероятно, должна дать понять неподготовленному к переменам пользователю, что он имеет дело именно с Microsoft 365, а не интегрированным в Windows ассистентом Copilot.

Copilot – это виртуальный ассистент Microsoft на основе искусственного интеллекта родом из 2021 г. и сервиса GitHub. В августе 2023 г. он «поселился» в Windows, заменив собой непопулярного ассистента Cortana, и с тех пор она пытается сделать так, чтобы пользователь сталкивался с Copilot при взаимодействии с любым элементом интерфейса ОС или штатных программ.

Больше чем просто ребрендинг

Как сообщили Windows Latest в Microsoft, функциональность и внешний вид приложения останутся прежними. Однако, исходя из материалов, с которыми удалось ознакомиться журналистам издания, это заявление, вероятно, можно поставить под сомнение.

По информации Windows Latest, в следующей версии Microsoft 365 (Copilot) ИИ-помощник, по задумке разработчиков компании, должен будет играть более значимую роль, для чего дизайнеры интерфейса приложения решили сделать элементы управления функциями ассистента более заметными для пользователя. Так, кнопки вызова Copilot Chat и Copilot Pages (инструмент совместной работы с ИИ) «переедут» на боковую панель, которая расположена в левой части окна приложения.

«Приложение Microsoft 365 Copilot становится “точкой назначения” для Copilot, мы добавим функцию создания документов на основе искусственного интеллекта на вкладку Copilot», – заявил представитель Microsoft в разговоре с Windows Latest.

Превращение Office 365 в Microsoft 365

Ранее Microsoft уже проводила гораздо более масштабный ребрендинг своей экосистемы облачных сервисов.

В конце марта 2020 г. CNews писал о том, что Microsoft заменит домашние подписки Office 365 на Microsoft 365 с обновленными Teams, Skype, Editor, а также новым приложением Microsoft Family Safety, которое позволяет отслеживать местоположение родственников и контролировать время, проведенное ими за компьютером, телефоном или приставкой. Таким образом, узнаваемый бренд Office 365, из названия которого было легко понять, какой примерно набор сервисов будет предложен пользователю, трансформировался в Microsoft 365.

Примечательно, что Windows-приложение сервиса Microsoft 365 содержит слово “Office” в названии, которое разработчики поместили в круглые скобки – “Microsoft 365 (Office)”, вероятно, чтобы не смущать и дезориентировать пользователей.

Каждому приложению по Copilot

В Microsoft, похоже, всерьез вознамерились интегрировать Copilot и подобные ему ИИ-технологии в максимально возможное количество собственных сервисов. Компания инвестировала немалые деньги в ее развитие и, вероятно, рассчитывает начать «отбивать» вложения в обозримой перспективе.

В августе 2024 г. CNews сообщил о том, что Microsoft планирует встроить Copilot прямо в меню «Пуск» ОС Windows 11. По задумке Microsoft, помощник должен своего рода предугадывать действия пользователя в стартовом меню и предлагать ему в качестве подсказки те или иные функции системы – например, отправить документы и изображения на внешний накопитель и пр. Copilot также сможет предлагать действия на основе того, что делал пользователь в меню «Пуск» раньше.

Ранее газета Financial Times сообщила о том, крупнейшие технологические компании мира с начала 2024 г. нарастили капитальные расходы на 50% – их совокупный объем достиг $100 млрд. Приоритетным направлением инвестиций является расширение инфраструктуры, обеспечивающей работу систем искусственного интеллекта. В то же время аналитики с Уолл-стрит все чаще высказывают сомнения относительно окупаемости инвестиций, отличающихся беспрецедентным масштабом.