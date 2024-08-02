Microsoft мучает пользователей. В важнейший элемент интерфейса Windows встроят функцию, от которой спешит избавиться весь мир

В меню «Пуск» в Windows 11 появится встроенный помощник на основе искусственного интеллекта и ассистента Copilot. По задумке, он должен упростить работу с ПК, но пользователи Windows со всего мира стремятся отключить все, что связано с Copilot и искусственным интеллектом. Интернет переполнен инструкциями для этого – одна такая представлена даже на сайте Microsoft.

«Пуск» никак не оставят в покое

Корпорация Microsoft планирует встроить своего помощника Copilot прямо в меню «Пуск», над которым и без того постоянно экспериментирует, пишет профильный портал Windows Insider. В последние месяцы, как подметили эксперты портала, она пытается интегрировать искусственный интеллект в общем и Copilot в частности едва ли не во все компоненты и своей ОС.

Появление подсказок от Copilot в стартовом меню, по всей видимости, это лишь вопрос времени, потому что они уже там есть, но пока только в некоторых тестовых сборках, то есть опробовать новшество могут только участники программы бета-тестирования, россияне из которой исключены. Но нюанс здесь в том что это сборки масштабного обновления 24Н2, релиз финальной версии которого запланирован на вторую половину 2024 г. (точной даты пока нет).

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По задумке Microsoft, Copilot должен своего рода предугадывать действия пользователя в «Пуске» и предлагать ему в качестве подсказки те или иные функции системы – например, отправить документы и изображения на внешний накопитель и пр. Copilot также сможет предлагать действия на основе того, что делал пользователь в меню «Пуск» раньше. Помимо этого эксперты Windows Latest обнаружили в файлах системы идентификатор GestureCopilot. Пока нет точных данных, за что он отвечает, но они полагают, что он может быть связан с запуском приложения Copilot, по определенному жесту на тачпаде или сенсорном экране. Будет это работать только в «Пуске» или распространится на всю систему в целом, ясности нет.

Что делать пользователям

Copilot – это новый виртуальный ассистент Microsoft на основе искусственного интеллекта родом из 2021 г. и сервиса GitHub. В августе 2023 г. он поселился в Windows, заменив собой непопулярного ассистента Cortana, и с тех пор она пытается сделать так, чтобы пользователь сталкивался с Copilot при взаимодействии с любым элементом интерфейса ОС или штатных программ.

Над «Пуском» же Microsoft экспериментирует и вовсе годами – внешний вид стартового меню меняется от одной версии Windows к другой, но каноничными считаются версии в Windows 98, XP и Windows 7. Все, что выходило позже, особенно версию для Windows 8 и 8.1, пользователи не признают. В Windows 11 «Пуск» преобразился в очередной раз, что тоже не понравилось многим, особенно любителям классики.

Как итог, за эти годы появилось много сторонних программ, например, StartAllBack, отменяющих все изменения в «Пуске» и возвращающих ему дизайн в стиле Windows XP и Windows 10. Очень велика вероятность, что после появления Copilot в «Пуске» спрос на подобный софт вырастет, потому что миллионы пользователей не желают видеть в системе виртуального помощника и отвлекаться от него. В сети есть немало отключающих и даже полностью вырезающих Copilot из системы программ. Также есть инструкции по его отключению стандартными средствами Windows – они есть на различных языках как на сторонних текстовых ресурсах, так и непосредственно на сайте Microsoft, а также на YouTube.

Copilot изо всех щелей

Основу Copilot составляют нейросети, разработанные компанией OpenAI, спонсором которой является непосредственно сама Microsoft. Она вложила в эту компанию, по самым скромным подсчетам, не менее $1 млрд.

Чтобы ее инвестиции работали, теперь пользователи Windows 11 и в некоторых случаях Windows 10 будут видеть «хвосты» виртуального ассистента повсюду. Например, в скором будущем Copilot может появиться в настройках браузера Edge, поставляющегося вместе с Windows и заменившего собой Internet Explorer.

Также на прошедшей в мае 2024 г. ежегодной конференции Microsoft Build было объявлено, что Copilot будет встроен в оснастку «Параметры». Это меню, которым Microsoft с 2015 г. и пока без особых успехов пытается заменить классическую «Панель управления».

В тестовых сборках Windows 11 24H2 Insider можно отправить файл/изображение в непосредственно в Copilot для дальнейшей работы с ними. Microsoft стремится расширить эту возможность, предлагая больше действий Copilot в контекстном меню проводника.

Также можно будет просить виртуального ассистента обработать изображение, например, удалить с него фон или создать похожее изображение. Все эти действия будут выполняться прямо в «Проводнике», без запуска дополнительных программ, хотя осенью 2023 г. Microsoft добавила в штатный графический редактор Windows (Paint) возможность удаления фона.

Покупать новый ПК для работы с Copilot, судя по всему, не потребуется. Он будет работать быстрее на новых процессорах со встроенным нейромодулем (NPU), но и на компьютерах, в CPU которых этого модуля нет, он сможет выполнять те же функции, только медленнее, пишет Windows Latest.