Microsoft превратила древнейший и бесплатный инструмент Windows в аналог Photoshop. Пользователи в восторге

В Paint, считающемся чрезмерно простым графическим редактором, появилась важная функция из Photoshop – теперь в нем можно удалять фон на изображении. Инструмент работает как нужно, хотя он находится на стадии тестирования. Эксперты не сомневаются, то столь полезное нововведение существенно повысит популярность Paint среди пользователей, ведь это бесплатный редактор, в отличие от Photoshop и его аналогов.

Как сделать Paint лучше в два клика

Корпорация Microsoft добавила в свой графический редактор Paint функцию, которая присуща, по большей части, лишь «тяжеловесным» программам для работы с изображениями. В нем появилась функция автоматического удаления фона – по клику мышкой, пишет The Verge.

Новшество доступно пока что лишь участникам программы бета-тестирования Windows Insider и только в Windows 11, поскольку Windows 10 с марта 2023 г. не получает обновления функциональности – приближается срок окончания ее технической поддержки. Нововведение доступно в сборке 11.2306.30.0. Россияне в программе Windows Insider по решению Microsoft участие не принимают с лета 2022 г.

Удаление фона на изображении – это одна из самых востребованных функций современных графических редакторов. Раньше пользователям Windows приходилось либо покупать для этого громоздкие профессиональные приложения (в случае с россиянами – «пиратить» их), либо пользоваться веб-сервисами и малоизвестными утилитами и получать результат не самого высокого качества. Теперь же у них для этого есть почти штатный инструмент – Paint удален из большинства современных версий Windows, но доступен для бесплатного скачивания и установки в магазине Microsoft Store.

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В Paint возможна как автоматическая обрезка фона, так и ручная. Сделано это на случай, если пользователя не устроит то, как редактор справился с задачей – он сможет выделить нужный фрагмент изображения, после чего оставшиеся элементы будут удалены.

Маленький апдейт для большого будущего

Эксперты портала Bleeping Computer и журналисты CNews убедились, что новая функция Paint, несмотря на то, что это всего лишь бета, работает корректно. По их словам, утилита корректно определяет основной объект на изображении, даже если оно перегружено другими объектами. От количества цветов и градиентов на картинке итоговое качество работы новой функции тоже не зависит.

Как пишет The Verge, нововведение может радикально изменить отношение пользователей к Paint. Многие считают его бесполезным редактором, способным справиться только с самыми простыми задачами, но появление функции удаления фона поднимает его сразу на несколько ступеней выше в своем развитии и приближает его к более совершенным редакторам. При этом он все еще остается бесплатным, а его интерфейс не перегружен функциями и не запутан, как к в случае с GIMP – тоже бесплатным фоторедактором.





Сроки выхода обновленного Paint из бета-тестирования на момент выхода материала установлены не были. Но Microsoft, как правило, стремится как можно быстрее выпустить тот или иной инструмент, если тот понравился пользователям.

Что было раньше – Windows или Paint

Paint – это классический инструмент Windows, который существует с 1985 г.. Он появился еще в Windows 1.0, но виртуально исчез с выходом Windows 3.0 – тогда его зачем-то переименовали в PaintBrush.

В 1995 г. Microsoft вернулась к прежнему названию своего фоторедактора – в Windows 95 Paint вновь вернулся, после чего более 20 лет был одним из базовых компонентов Windows. Однако на протяжении всех этих лет он предоставлял пользователям лишь базовый набор функций, из которых они быстро «вырастали».

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Получать значимые обновления Paint перестал после 2009 г. с релизом Windows 7. Спустя шесть лет, с выходом Windows 10, пользователи получили почти тот же редактор, хотя и с немного переработанным интерфейсом.

Еще через два года, в июле 2017 г., Microsoft решила отправить Paint на покой и прекратить его поддержку. Но пользователи внезапно горой встали на защиту этого редактора, и спустя всего сутки Microsoft отказалась от своей идеи.

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Но в июле 2020 г. «нападки» на Paint со стороны Microsoft начались с новой силой. Корпорация сменила тактику и не стала информировать пользователей, а лишь выпустила апдейт KB4565503, который удалил из Windows 10 и Paint, и «Блокнот» с WordPad. Возмущению пользователей не было предела, хотя все эти компоненты можно было вернуть стандартными средствами Windows.

В настоящее время Paint является дополнительным приложением, доступным для бесплатного скачивания и использования в Microsoft Store. Microsoft никак не может успокоиться и продолжает покушаться на классические Windows-программы – в сентябре 2023 г. она вознамерилась удалить из своей ОС редактор WordPad, но пользователи очень быстро объяснили ей, что она в этом плане совершенно не права.