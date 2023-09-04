Microsoft удаляет из Windows легендарный инструмент, позволявший не покупать Office. Он был в системе 30 лет

Microsoft удалит WordPad из Windows. Это улучшенная версия «Блокнота» и одновременно упрощенная (и бесплатная) версия Word. В Windows 12 этого редактора, появившегося в 1995 г. уже не будет, но пользователей такая перспектива совершенно не радует – многие по-прежнему работают в нем.

Прощай, Wordpad

Корпорация Microsoft намерена удалить из состава ОС Windows приложение WordPad, которое дополняет собой «Блокнот» и позволяет не покупать и не устанавливать Office, если из всего этого пакета нужен только Word. Как пишет профильный портал Windows Latest, WordPad может исчезнуть из Windows одновременно с релизом Windows 12, появление которой предварительно запланировано на 2024 г. Microsoft активно работает над этой системой, хотя нынешняя Windows 11 вышла менее двух лет назад.

Об отказе от WordPad Microsoft объявила официально, так что теперь его исчезновение из системы – это лишь вопрос времени. «WordPad больше не обновляется и будет удален в следующей версии ОС Windows. Мы рекомендуем Word для документов с форматированным текстом, включая .doc и .rtf, и «Блокнот» для обычных текстовых документов .txt», – говорится в заявлении софтверного гиганта.

По сути, WordPad – это нечто среднее между «Блокнотом» и Word. Он функциональнее первого, но имеет в разы меньше возможностей в сравнении со вторым. Его главным преимуществом является отсутствие платы за его использование – он входит в состав Windows, и покупка лицензии на эту ОС гарантирует пользователю возможность бесплатного использования WordPad.

Почти три десятка лет истории

WordPad – это очень старая утилита, многие современные пользователи ПК еще даже не родились, когда она вошла в состав Windows. Случилось это в 1995 г., 28 лет назад, с выходом Windows 95, ставшей во многих смыслах революционной.

Фото: Microsoft Возможностей у WordPad в десятки раз больше, чем у «Блокнота»

Технически, WordPad просуществовал до 2009 г. – в этом году вышла Windows 7, а WordPad получил свое последнее обновление функциональности. На протяжении следующих 14 лет из одной версии Windows в другую кочевала одна и та же версия редактора без каких-либо функциональных изменений, что уже показывало отношение к нему со стороны Microsoft. Для примера, в Windows 11 появился обновленный «Блокнот», а WordPad остался прежним, хотя «Блокнот» появился на 12 лет раньше, в 1983 г.

Удалить и забыть

На протяжении нескольких десятилетий WordPad был неотъемлемой частью Windows – он устанавливался вместе с системой, и выкорчевать его из нее было довольно непросто. Microsoft намекнула на скорый «выход на пенсию» этого редактора еще в 2020 г., когда одно из обновлений для Windows 10 превратило WordPad из штатного приложения ОС в дополнительное, и рядом с ним в списке установленных программ появилась кнопка «Удалить».

Фото: Microsoft Microsoft стремится сделать Windows проще, но методы иногда выбирает не те

Если рассматривать WordPad как инструмент, то на сегодняшний день он является не просто упрощенным вариантом Word, но и самой легкой фирменной утилитой Microsoft для создания и редактирования текстовых документов и заметок с возможностью интеграции изображений. Программа потребляет минимум системных ресурсов и способна работать даже без подключения к интернету.

Шанс на спасение есть

Многие пользователи по-прежнему продолжают работать в WordPad и не хотят, чтобы он исчез из Windows. «Меня устраивает отсутствие обновлений для WordPad, но будет неприятно, если его удалят», – заявил один из посетителей портала Windows Latest.

Microsoft может наступить на те же грабли, удар которых она ощутила не так давно при попытке избавиться от графического редактора Paint. Это вызвало бурную и преимущественно негативную реакцию пользовательского сообщества, и в результате Microsoft пришлось сделать шаг назад и добавить Paint в свой магазин Microsoft Store, чтобы каждый желающий мог скачать его на свой ПК.

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Не исключено, что так же Microsoft поступит и с WordPad, который, в принципе, и сейчас доступен в Store. Но от Paint его отличает то, что в экосистеме Microsoft нет другого штатного редактора изображений, тогда как на замену WordPad Microsoft предлагает сразу два – «Блокнот» и Word. С продаж последнего она, к тому же, получает деньги.

Существует еще один недавний пример, когда пользователи отстояли компоненты Windows, которые Microsoft собиралась удалить. В начале лета 2023 г. Microsoft решила «упростить» свой фаловый менеджер «Проводник» и удалить из него внушительный список функций, которые, по ее мнению, никому не нужны. Лавина гнева, накрывшая ее в считанные часы, наглядно показала ей, что она была не права. Результат ожидаем – отмена решения, лишь бы не злить сообщество.