Из Windows исчезнет самый нужный инструмент, каким мы его знаем

Microsoft уберет из «Проводника» как минимум восемь нужных функций. Менеджер разучится отображать буквы дисков, отображать системные файлы, отображать значки вместо эскизов и пр. Microsoft считает эти функции устаревшими и ненужными, но продвинутые пользователи с этим категорически не согласны.



Microsoft все сломает

Корпорация Microsoft собирается ухудшить «Проводник» – штатный файловый менеджер в ОС Windows, лишив его значительной части нужных и полезных функций, пишет Tom’s Hardware. Все они существенно облегчают работу с файлами на компьютере, и все они есть в альтернативных менеджерах, например, во всемирно известном Total Commander – в прошлом Windows Commander.

После установки одного из следующих обновлений Windows пользователи обнаружат сильно сократившийся список опций во вкладке «Вид» в меню «Параметры папок». Например, у них больше не получится снять или установить галку напротив пункта «Скрывать защищенные системные файлы», поскольку он – один из многих, от которых Microsoft решила избавиться.

Для многих пользователей нововведение едва ли ухудшит опыт взаимодействия с компьютером. Однако, как пишет Tom’s Hardware, опытным пользователям новая инициатива софтверного гиганта едва ли придется по нраву.

Фото: Microsoft Ухудшение Windows под предлогом заботы о пользователях - стандартная практика для Microsoft

Сама Microsoft называет параметры, от которых она собирается избавиться, устаревшими. «Мы удаляем несколько старых настроек в разделе «Параметры папки» в проводнике в рамках усилий по очистке количества настроек для «Проводника», – говорится в заявлении Microsoft. Объясняет она все это тем, что многие настройки присутствуют в составе Windows, переходят из версии в версию, но при этом почти никем не используются.

Полный список лишений

Из «Параметров папок» в скором времени исчезнут, по меньшей мере, восемь пунктов, если Microsoft не пожелает добавить к ним еще несколько. В дополнение к упомянутому «Скрывать защищенные системные файлы» в нем числятся: «Всегда отображать значки, а не экскизы», «Отображать буквы дисков», «Отображать значки файлов на эскизах» и «Скрывать конфликты слияния папок».

Дополнительно из «Проводника» будут вырезаны следующие настройки: «Отображать сведения о размере файлов в подсказках папок», «Отображать описание папок и элементов для рабочего стола» и «Отображать сжатые или зашифрованные файлы NTFS другим цветом».

Сохранить привычные функции можно - нужно лишь отключить обновления Windows

Все вышеперечисленное касается исключительно Windows 11 – в предшествующей ей Windows 10 все останется без изменений. Связано это с тем, что с весны 2023 г. Windows 10 получает исключительно патчи безопасности и будет делать это до октября 2025 г. – на этот месяц назначено окончательное прекращение ее технической поддержки. Более ранние системы Microsoft уже не получают апдейты.

Как решить проблему

В своем заявлении Microsoft подчеркивает, что ко всем готовящимся к удалению настройкам по-прежнему можно получить доступ, но только через реестр. Другими словами, функции сохраняются, вот только воспользоваться ими будет значительно сложнее, да и опаснее – правки реестра могут сломать всю операционную систему.

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Вариантов решения проблемы два. Первый – отключить автоматические обновления в Windows 11 при помощи стороннего ПО, так как по умолчанию такая возможность в системе отсутствует. Второй вариант – перейти на использование альтернативных файловых менеджеров, разработчики которых не спешат отключать нужные функции.

Также, вероятно, в будущем появятся программы, возвращающие в «Проводник» утраченные по вине Microsoft возможности. Подобный софт существует – Microsoft регулярно пытается сделать Windows менее удобной, особенно в плане меню «Пуск», но разработчики оперативно борются со всеми ее сомнительными нововведениями

Мнение экспертов

Разработчики программного обеспечения, как крупные, так и малоизвестные, как правило, добавляют функции в свои программы, но иногда, чтобы сделать свои пользовательские интерфейсы немного менее громоздкими и прекратить тестирование функций, которые мало кто использует, они удаляют определенные возможности. Для большинства людей это действительно не такая уж большая проблема, считают эксперты Tom’s Hardware, ввиду того, что одни функции программ устаревают, а некоторые дублируются.

Но, к примеру, настройки «Отображать буквы дисков» и «Отображать значки файлов на эскизах» не являются элементами, которые, по мнению Microsoft, используются редко. Более невозможность увидеть иконки файлов на эскизах – это еще и потенциальный риск заражения ПК вредоносным ПО, поскольку пользователь не будет видеть истинный формат файла, чем и попытаются воспользоваться злоумышленники.

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Еще один аспект, касающийся некоторых возможностей, которыми пользуется 1% продвинутых пользователей, заключается в том, что их удаление не приведет к упрощению операционной системы или значительному уменьшению ее размера на системном накопителе. Между тем, это усложнит жизнь небольшой части продвинутых пользователей, которые ценят сохранение контроля над операционной системой, пишет Tom’s Hardware.