Windows 11 провалилась? Microsoft в спешке готовит ей на замену Windows 12

Microsoft может выпустить Windows 12 в 2024 г., через три года после выхода Windows 11. Зачем ей понадобилась новая ОС при стабильном росте популярности нынешней, неясно, но ее поддержка добавлена в настольные процессоры Intel Meteor Lake-S, ожидаемые в том же 2024 г.

Еще более новая Windows

Корпорация Microsoft в очень скором будущем может выпустить операционную систему Windows 12. Как пишет портал MSPowerUser, упоминание об этой системе обнаружилось в описании грядущих настольных процессоров Intel линейки Meteor Lake-S.

Первым это упоминание обнаружил пользователь Twitter под псевдонимом TLC (@leaf_hobby). Он опубликовал информацию об этом в своем блоге, но позже удалил пост, хотя в архивах интернета он все же сохранился.

Microsoft и Intel на момент публикации материала не комментировали эту утечку. Вполне возможно, что Windows 12 выйдет одновременно с процессорами Meteor Lake-S, или немного раньше. Следовательно, ее появление может состояться в 2024 г.

Фото: Microsoft Windows 11 еще даже не успела морально устареть, а ее уже хотят списать со счетов

Таким образом, между релизами Windows 11 и Windows 12 будет всего лишь три года. Премьера Windows 11 состоялась в конце июня 2021 г., а выпуск – в первых числах октября 2021 г. Чем продиктована столь впечатляющая спешка – пока неясно, но у Microsoft подобный опыт имеется.

Срочная замена ОС

В конце XX Века Microsoft выпускала новые пользовательские ОС намного чаще, чем сейчас. Windows 95 появилась в 1995 г., Windows 98 – в 1998 г., а Windows Me – в 2000 г. В том же году вышла еще и Windows 2000.

Спустя год Microsoft явила миру сверхпопулярную Windows XP, положившую конец ежегодным релизам новых пользовательских Windows. На смену ей пришла Windows Vista, но только в 2007 г. Пользователи всего мира забраковали ее, заставив Microsoft за два года сделать в разы более удачную Windows 7.

В дальнейшем софтверная корпорация взяла новую стратегию по выпуску ОС на вооружение. В 2012 г., когда Windows 7 исполнилось три года, Microsoft попыталась пересадить весь мир на Windows 8. Система в итоге оказалась настолько провальной, что всего через год вышла Windows 8.1 с десятками исправлений. Но и она оказалась никому не нужной.

Публикация TLC о параметрах Meteor Lake-S и поддержке Windows 12

Собравшись с мыслями, в июле 2015 г. Microsoft выпустила намного более успешную Windows 10. Эта система обходилась без последователей на протяжении более чем шести лет – как и Windows XP.

От отдельных инструментов до суперприложений: как развивался российский рынок коммуникационных сервисов Цифровизация

Подытоживая, в последние 16 лет Microsoft выпускала новую ОС спустя два-три года только лишь затем, чтобы поскорее избавить мир от неудачной версии Windows. Но у Windows 11, в отличие от тех же Windows 8 и Vista, нет гигантского числа недочетов, и в целом ее популярность стремительно растет. Менее чем за полтора года существования она заняла 19,13% мирового рынка компьютеров на Windows, уступая только Windows 10 с ее 73,25%. Windows 7 на третьем месте с 5,39% (статистика StatCounter за февраль 2023 г.).

Претензия к Windows 11 у пользователей пока лишь одна – ОС слишком требовательна к системным ресурсам, и понадобятся углубленные познания в ПК, чтобы обуздать ее «аппетит». Таким образом, пока неизвестно, зачем Microsoft потребовалось так срочно выпускать новую ОС на замену Windows 11.

Что известно о процессорах

Meteor Lake-S – первые процессоры в мире, в которых заявлена, хотя и неофициально, поддержка Windows 12. Пока что об этих чипах не так много информации.

Intel наверняка не станет возвращаться к классической компоновке своих процессоров – с одним типом ядер. Она еще в 2021 г. перешла на гибридные CPU с выпуском Alder Lake, а после два типа ядер получило и поколение Raptor Lake.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

«Гибридность» процессоров подтверждает и TLC. По его информации, новые CPU Intel Meteor Lake-S получат 20 линий PCIe Gen5, из которых 16 линий будут выделены для графического процессора, а оставшиеся четыре — для накопителей. Кроме того, новый чипсет Z890 будет иметь четыре дополнительные линии PCIe Gen4 и поддержку Wi-Fi 7. Это новый стандарт беспроводных сетей, массовое распространение которого пока не началось. Сейчас мир постепенно переходит на Wi-Fi 6, а в некоторых странах и на Wi-Fi 6E с поддержкой частот 6 ГГц. В России он длительное время был запрещен, но в конце 2022 г. власти отменили ограничения на его использование.