Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео

Intel впервые за годы своего существования создала процессоры с ядрами, поделенными на кластеры. Она анонсировала новое поколении чипов – Core 12 или Alder Lake, внутри каждого из которых есть высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Производительность в сравнении с Core 11 выросла в среднем на 19%, а в некоторых задачах – более чем на 30%.

Новая история Intel

Компания Intel провела официальную презентацию процессоров Alder Lake, первых в своей истории чипов с гибридной компоновкой ядер. Теперь, как и в ARM-процессорах, ядра в Alder Lake распределены на кластеры, в одном из которых только высокопроизводительные, в другом – энергоэффективные. С момента первого упоминания этой серии прошел почти год.

Alder Lake – это кодовое название 12 поколения процессоров, состоящее на первом этапе из шести процессоров, у трех из которых нет встроенной графики. В новой линейке пока не нашлось места чипам Core i3, она начинается минимум с 10-ядерного Core i5.

Флагман нового поколения - мощнейший Core i9-12900K

Также в серии есть 12-ядерный Core i7 и флагманский Core i9 на 16 ядрах. Новым процессорам в большинстве случаев потребуются и новые блоки питания, поскольку они демонстрируют феноменально высокое пиковое энергопотребление. Для Core i9 оно составляет 251 Вт, и это, как сообщал CNews, далеко не предел.

Фирменная упаковка новых процессоров

Продажи Alder Lake начнутся 5 ноября 2021 г. Минимальные рекомендованные цены (при закупке оптовых партий от 1000 шт.) начинаются с отметки в $265 (18,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 октября 2021 г.) за Core i5-12600KF. Core i5-12600K стоит $290 (20,2 тыс. руб.), Core i7-12700KF - $385 (26,9 тыс. руб.), Core i7-12700K – $410 (28,6 тыс. руб.), а за топовые Core i9-12900KF и Core i9-12900K придется выложить $565 (39,4 тыс. руб.) и $590 (41,2 тыс. руб.) соответственно.

По примеру ARM

Главное отличие Core 12 поколения от всех предыдущих чипов Intel Core – это не только отсутствие Core i3 (вероятно, временное). Intel впервые за всю свою историю решилась на использование кластеров ядер, которые годами применяются в ARM.

Характеристики чипов Intel Alder Lake

Модель процессора Ядра (Р+Е) Потоки Кэш L3, МБ Макс. частота, ГГц Базовая частота, ГГц Графика Макс. скорость памяти, МГц Макс. объем памяти, ГБ TDP (Вт) Макс. потребление,Вт i9-12900K 16 (8P + 8E) 24 30 5,1 2,4 UHD 770 DDR5 4800, DDR4 3200 128 125 241 i9-12900KF 16 (8P + 8E) 24 30 5,1 2,4 отсутствует DDR5 4800, DDR4 3200 128 125 241 i7-12700K 12 (8P + 4E) 20 25 4,9 2,7 UHD 770 DDR5 4800, DDR4 3200 128 125 190 i7-12700KF 12 (8P + 4E) 20 25 4,9 2,7 отсутствует DDR5 4800, DDR4 3200 128 125 190 i5-12600K 10 (6P + 4E) 16 20 4,9 2,8 UHD 770 DDR5 4800, DDR4 3200 128 125 150 i5-12600KF 10 (6P + 4E) 16 20 4,9 2,8 отсутствует DDR5 4800, DDR4 3200 128 125 150

Источник: Intel

Высокопроизводительные ядра своих чипов она называет Р-cores (от слова Performance – производительность). В их основе лежит архитектура Golden Cove. Энергоэффективные ядра здесь носят название E-Core (от Efficiency – эффективность) и базируются на архитектуре Gracemont.

Старшие модели характеризуются равным количеством Р- и Е-ядер – по восемь на каждое. В четырех других число Е-ядер меньше в сравнении с Р-ядрами.

Первые впечатления от новых процессоров

Каждый из имеющихся в серии процессоров получил разблокированный множитель, что делает их пригодными для разгона. Производятся они по 10-нанометровой топологии, самой современной для Intel.

Производительность выросла

По заверениям Intel, все шесть новых процессоров Alder Lake обеспечивают в среднем на 19% более высокую производительность на фоне Core 11 поколения для настольных ПК (Rocket Lake-S).

Например, в сравнении с Core i9-11900K новый Core i9-12900K выдает 36-процентный рост производительности при обработке фотографий и 32-процентный – при обработке видео. Скорость работы при 3D-моделировании выросла на 37%.

Core 12 оказались заметно быстрее на фоне Core 11

Новые чипы оказались быстрее как в обычных программах, так и в видеоиграх. В некоторых игрушках, например, в Hitman 3, разница в производительности может достигать 28% в пользу Core 12 поколения.

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Разумеется, Intel не могла не сравнить свои новые творения с конкурирующими чипами AMD. Сравнение велось между Core i9-12900K, образца октября 2021 г., и Ryzen 5950X образца октября 2020 г.

Конечно же, в подавляющем большинстве случаев новинка Intel обходит прошлогодний Ryzen. Сравнение опять приводится в видеоиграх, и разница в производительности варьируется от 0% в ремастере Crysis до 30% в Troy: A total war saga.

В сравнении с грядущими процессорами AMD график может оказаться совсем другим

Тот факт, что между процессорами год разницы, Intel, вероятно, не учитывает. К слову, Ryzen 5950X сумел на 3% опередить Core i9-12900К в игре Shadow of the Tomb Raider.

Новым процессорам – новые чипсеты

Вместе с линейкой Core 12 показала и новые наборы системной логики для них (чипсеты). Пока что это только Z690, предназначенный для материнских плат флагманского уровня, но в начале 2022 г. обещано появление микросхем для более доступных конфигураций.

Особенности Intel Z690

В новой платформе реализована поддержка 16 линий PCI-e 5.0 через контроллер процессора. У AMD поддержки этого интерфейса пока нет, как нет и поддержки оперативной памяти DDR5. Также Alder Lake умеют работать с 12 линиями PCI-e 4.0, но за счет контроллера чипсета.

Еще одна особенность новых чипсетов – это встроенная поддержка Wi-Fi 6E. На данный момент это самый скоростной стандарт Wi-Fi, однако в России, как сообщал CNews, он не работает.

Информация о переходе настольных чипов Alder Lake на новый сокет LGA1700 подтвердилась.

Alder Lake чуть ли не в половину больше, чем Rocket Lake

Это значит, что пользователям придется покупать к ним новую систему охлаждения, так как имеющиеся на рынке, подходящие для старых сокетов, не смогут обеспечить стабильный отвод тепла.

Корпуса настольных и мобильных чипов

Процессоры Core 12 для ноутбуков (они пока не анонсированы) получили корпус BGA Type 3 размерами 50х25х1,3 мм. Чипы для ультрапортативных гаджетов запакованы в корпус BGA Type4-HDI (28,5х19х1,1 мм).