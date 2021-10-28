Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео
Intel впервые за годы своего существования создала процессоры с ядрами, поделенными на кластеры. Она анонсировала новое поколении чипов – Core 12 или Alder Lake, внутри каждого из которых есть высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Производительность в сравнении с Core 11 выросла в среднем на 19%, а в некоторых задачах – более чем на 30%.
Новая история Intel
Компания Intel провела официальную презентацию процессоров Alder Lake, первых в своей истории чипов с гибридной компоновкой ядер. Теперь, как и в ARM-процессорах, ядра в Alder Lake распределены на кластеры, в одном из которых только высокопроизводительные, в другом – энергоэффективные. С момента первого упоминания этой серии прошел почти год.
Alder Lake – это кодовое название 12 поколения процессоров, состоящее на первом этапе из шести процессоров, у трех из которых нет встроенной графики. В новой линейке пока не нашлось места чипам Core i3, она начинается минимум с 10-ядерного Core i5.
Также в серии есть 12-ядерный Core i7 и флагманский Core i9 на 16 ядрах. Новым процессорам в большинстве случаев потребуются и новые блоки питания, поскольку они демонстрируют феноменально высокое пиковое энергопотребление. Для Core i9 оно составляет 251 Вт, и это, как сообщал CNews, далеко не предел.
Продажи Alder Lake начнутся 5 ноября 2021 г. Минимальные рекомендованные цены (при закупке оптовых партий от 1000 шт.) начинаются с отметки в $265 (18,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 октября 2021 г.) за Core i5-12600KF. Core i5-12600K стоит $290 (20,2 тыс. руб.), Core i7-12700KF - $385 (26,9 тыс. руб.), Core i7-12700K – $410 (28,6 тыс. руб.), а за топовые Core i9-12900KF и Core i9-12900K придется выложить $565 (39,4 тыс. руб.) и $590 (41,2 тыс. руб.) соответственно.
По примеру ARM
Главное отличие Core 12 поколения от всех предыдущих чипов Intel Core – это не только отсутствие Core i3 (вероятно, временное). Intel впервые за всю свою историю решилась на использование кластеров ядер, которые годами применяются в ARM.
|Модель процессора
|Ядра (Р+Е)
|Потоки
|Кэш L3, МБ
|Макс. частота, ГГц
|Базовая частота, ГГц
|Графика
|Макс. скорость памяти, МГц
|Макс. объем памяти, ГБ
|TDP (Вт)
|Макс. потребление,Вт
|i9-12900K
|16 (8P + 8E)
|24
|30
|5,1
|2,4
|UHD 770
|DDR5 4800, DDR4 3200
|128
|125
|241
|i9-12900KF
|16 (8P + 8E)
|24
|30
|5,1
|2,4
|отсутствует
|DDR5 4800, DDR4 3200
|128
|125
|241
|i7-12700K
|12 (8P + 4E)
|20
|25
|4,9
|2,7
|UHD 770
|DDR5 4800, DDR4 3200
|128
|125
|190
|i7-12700KF
|12 (8P + 4E)
|20
|25
|4,9
|2,7
|отсутствует
|DDR5 4800, DDR4 3200
|128
|125
|190
|i5-12600K
|10 (6P + 4E)
|16
|20
|4,9
|2,8
|UHD 770
|DDR5 4800, DDR4 3200
|128
|125
|150
|i5-12600KF
|10 (6P + 4E)
|16
|20
|4,9
|2,8
|отсутствует
|DDR5 4800, DDR4 3200
|128
|125
|150
Источник: Intel
Высокопроизводительные ядра своих чипов она называет Р-cores (от слова Performance – производительность). В их основе лежит архитектура Golden Cove. Энергоэффективные ядра здесь носят название E-Core (от Efficiency – эффективность) и базируются на архитектуре Gracemont.
Старшие модели характеризуются равным количеством Р- и Е-ядер – по восемь на каждое. В четырех других число Е-ядер меньше в сравнении с Р-ядрами.
Каждый из имеющихся в серии процессоров получил разблокированный множитель, что делает их пригодными для разгона. Производятся они по 10-нанометровой топологии, самой современной для Intel.
Производительность выросла
По заверениям Intel, все шесть новых процессоров Alder Lake обеспечивают в среднем на 19% более высокую производительность на фоне Core 11 поколения для настольных ПК (Rocket Lake-S).
Например, в сравнении с Core i9-11900K новый Core i9-12900K выдает 36-процентный рост производительности при обработке фотографий и 32-процентный – при обработке видео. Скорость работы при 3D-моделировании выросла на 37%.
Новые чипы оказались быстрее как в обычных программах, так и в видеоиграх. В некоторых игрушках, например, в Hitman 3, разница в производительности может достигать 28% в пользу Core 12 поколения.
Разумеется, Intel не могла не сравнить свои новые творения с конкурирующими чипами AMD. Сравнение велось между Core i9-12900K, образца октября 2021 г., и Ryzen 5950X образца октября 2020 г.
Конечно же, в подавляющем большинстве случаев новинка Intel обходит прошлогодний Ryzen. Сравнение опять приводится в видеоиграх, и разница в производительности варьируется от 0% в ремастере Crysis до 30% в Troy: A total war saga.
Тот факт, что между процессорами год разницы, Intel, вероятно, не учитывает. К слову, Ryzen 5950X сумел на 3% опередить Core i9-12900К в игре Shadow of the Tomb Raider.
Новым процессорам – новые чипсеты
Вместе с линейкой Core 12 показала и новые наборы системной логики для них (чипсеты). Пока что это только Z690, предназначенный для материнских плат флагманского уровня, но в начале 2022 г. обещано появление микросхем для более доступных конфигураций.
В новой платформе реализована поддержка 16 линий PCI-e 5.0 через контроллер процессора. У AMD поддержки этого интерфейса пока нет, как нет и поддержки оперативной памяти DDR5. Также Alder Lake умеют работать с 12 линиями PCI-e 4.0, но за счет контроллера чипсета.
Еще одна особенность новых чипсетов – это встроенная поддержка Wi-Fi 6E. На данный момент это самый скоростной стандарт Wi-Fi, однако в России, как сообщал CNews, он не работает.
Информация о переходе настольных чипов Alder Lake на новый сокет LGA1700 подтвердилась.
Это значит, что пользователям придется покупать к ним новую систему охлаждения, так как имеющиеся на рынке, подходящие для старых сокетов, не смогут обеспечить стабильный отвод тепла.
Процессоры Core 12 для ноутбуков (они пока не анонсированы) получили корпус BGA Type 3 размерами 50х25х1,3 мм. Чипы для ультрапортативных гаджетов запакованы в корпус BGA Type4-HDI (28,5х19х1,1 мм).