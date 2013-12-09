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Tomb Raider компьютерная игра (action-adventure)

Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure)

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09.12.2013 Tomb Raider для PS4 и Xbox ONE в январе

Компания Square Enix официально анонсировала издание Tomb Raider: Definitive Edition для консолей PS 4 и Xbox ONE. В продажу Definitive Edition по
13.03.2013 DLC для Tomb Raider

Компания Square Enix объявила дату релиза первого набора дополнительных материалов для приключенческого экшена Tomb Raider. Уже 19 марта все владельцы версии игры для Xbox 360 смогут приобрести комплект "Пещеры и скалы", который предложит три новые карты для мультиплеера. Карта "Пещеры": разветвленная с
26.02.2013 Российская премьера Tomb Raider

нуждающейся в представлениях Лары Крофт на торжественную премьеру новой игры приключенческой серии Tomb Raider от Crystal Dynamics и SquareEnix.Российский релиз Tomb Raider для PC, Play
25.02.2013 Tomb Raider. Системные требования

Студия Crystal Dynamics поделилась подробностями РС-версии игры Tomb Raider, релиз которой состоится 5 марта. Версия для персональных компьютеров предложит и
08.02.2013 Tomb Raider на золоте

Компания Square Enix сообщает о "золотом" статусе проекта Tomb Raider от студии Crystal Dynamics. Релиз игры состоится 5 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Tomb Raider – это история о том, как закаляет
21.01.2013 Расширенное издание Tomb Raider в России

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что РС-версия приключенческого экшена Tomb Raider от Crystal Dynamics и Square Enix поступит в продажу в двух вариантах – в стандар
16.01.2013 Мультиплеер в Tomb Raider

Компания Square Enix анонсировала многопользовательский режим главного приключенческого блокбастера весны – Tomb Raider. Специально для этого к разработке были привлечены специалисты студии Eidos Montreal, уже приложившие руку к другой игре издательства – Deus Ex: Human Revolution.В фокусе мультиплее
15.01.2013 Tomb Raider: Underworld - бесплатно

посредством своего браузерного проекта CORE ONLINE, предлагает всем желающим бесплатную версию игры Tomb Raider: Underworld, вышедшую в ноябре 2008 года. Здесь же доступны бесплатные версии Hit
26.12.2012 Tomb Raider в России

Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским издателем и дистрибьютором экшена Tomb Raider – новой главы приключений знаменитой Лары Крофт от студии Crystal Dynamics и комп
04.12.2012 Tomb Raider. Скриншоты

Компания Square Enix опубликовала скриншоты из игры Tomb Raider, которая будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Нас ждет совершенно новая, неопытная Лара Крофт. В новой игре ей всего лиш
30.11.2012 Tomb Raider. Видеодневник

Компания Square Enix опубликовала новый видеодневник проекта Tomb Raider, рассказывающий о саундтреке игры. Разработка Tomb Raider поручена студии Crystal Dynamics. Видео можно скачать с нашего сервера (194 МБ) или посмотреть здесь.Нас ждет соверш
13.11.2012 Три издания Tomb Raider

Компания Square Enix объявила состав двух коллекционных изданий игры Tomb Raider, которые появятся на полках магазинов наряду с обычным DVD-box. Напомним, что релиз новой игры о приключениях Лары Крофт запланирован на 5 марта 2013 года одновременно для РС, Xbox

04.06.2012 Tomb Raider в марте 2013 года

Компания Square Enix опубликовала видеоролик проекта Tomb Raider, который будет демонстрироваться на Е3 2012. Новая игра будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка Tomb Raider поручена студии Crystal Dynamics. Согласно видеоролик
14.05.2012 Tomb Raider задержится

Компания Square Enix переносит релиз проекта Tomb Raider от Crystal Dynamics с осени этого года на первый квартал 2013 года. Нас ждет совершенно новая, неопытная Лара Крофт. В новой игре ей всего лишь 21 год. После жесточайшего кораблекру
03.06.2011 Tomb Raider в конце 2012-го

Компания Square Enix опубликовала CG-трейлер проекта Tomb Raider, который будет демонстрироваться на Е3 2011. Новая игра серии будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка Tomb Raider поручена студии Crystal Dynamics. Согласно трей
12.01.2011 Tomb Raider. Скриншоты

Компания Square Enix опубликовала скриншоты из игры Tomb Raider, которая будет знаменовать собой перезапуск серии. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Нас ждет совершенно новая, неопытная Лара Крофт. В новой игре ей всего лиш
07.12.2010 Square Enix перезапустит Tomb Raider

Компания Square Enix намерена перезапустить серию Tomb Raider. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Эксклюзивные подробности о проекта готовит представить журнал Game Informer в своем ближайшем номере 11 декабря. На сегодняш
20.07.2010 Lara Croft and the Guardian of Light. Видео

Компания Crystal Dynamics опубликовала новый трейлер проекта Lara Croft and the Guardian of Light, релиз которого состоится 18 августа в XBLA. Спустя меся
17.07.2010 Lara Croft - временный эксклюзив XBLA

Директор проекта Lara Croft and the Guardian of Light Карл Стюарт (Karl Stewart) в интервью порталу Eurogamer

04.03.2010 Lara Croft And The Guardian Of Light в разработке

ия Crystal Dynamics, входящая в состав компании Square Enix Europe, анонсировала разработку проекта Lara Croft And The Guardian Of Light. Игра, разрабатываемая Crystal Dynamics, будет выпущена

18.12.2008 Tomb Raider: Underworld. Патч

Eidos выпустила первый патч для игры Tomb Raider: Underworld. Обновление прекрасно подходит как для западной, так и для русской ве
20.11.2008 Tomb Raider: Underworld в продаже

"Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу русской версии игры Tomb Raider: Underworld. Помимо обычного варианта в джевел-упаковке, доступно и коллекционное
12.11.2008 Tomb Raider: Underworld в печати

"Новый Диск" сообщает об отправке в печать игры Tomb Raider: Underworld. В продажу игра поступит 20 ноября. Помимо обычного варианта в джевел
11.11.2008 Tomb Raider: Underworld. Видео

Компания Eidos опубликовала новый видеодневник разработчиков игры Tomb Raider: Underworld. Скачать дневник можно по этой ссылке (37,53 МБ). Появился также новы
31.10.2008 Демоверсия Tomb Raider: Underworld

Компания Eidos представляет обещанную демоверсию игры Tomb Raider: Underworld. Скачать демоверсию, содержащую уровень в Таиланде, можно здесь (1,15
28.10.2008 Демоверсия Tomb Raider: Underworld в Xbox Live

Eidos Interactive объявляет о выходе демоверсии Tomb Raider: Underworld для Xbox 360. Демоверсию для РС можно будет скачать в эту пятницу, 31
27.10.2008 Демоверсия Tomb Raider: Underworld во вторник

Компания Eidos планирует выпустить РС-демоверсию игры Tomb Raider: Underworld уже завтра, во вторник 28 октября. Напомним, что выход полной версии

24.10.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке
23.10.2008 Tomb Raider: Underworld. Видео

Компания Eidos опубликовала новый видеоролик из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать или посмотреть ролик "Xibalba" можно здесь.В Европе игра поя
22.10.2008 Tomb Raider: Underworld. Коллекционное издание

Компания "Новый Диск" объявила состав коллекционного издания игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке
25.09.2008 Tomb Raider: Underworld. Видео

Компания Eidos опубликовала два новых видеоролика из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать ролики можно здесь: Diving Trailer (52,34 МБ) и Jungle Trail
29.08.2008 Tomb Raider: Underworld. Видео

Компания Eidos опубликовала новый видеоролик из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать ролик можно здесь (47,21 МБ).В Европе игра появится 21 ноябр
19.08.2008 Tomb Raider: Underworld. Видео и скриншоты

Опубликован новый видеоролик и подборка скриншотов из игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке
15.08.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты

Пополнилась наша галерея игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке
22.07.2008 Tomb Raider: Underworld. Видео

Компания Eidos опубликовала новый видеоролик Tomb Raider: Underworld. Посмотреть или скачать Cinematic Trailer можно здесь.В Европе игра п
18.07.2008 Tomb Raider: Underworld. Видео

Компания Eidos опубликовала новый видеоролик из игры Tomb Raider: Underworld. Скачать ролик Beneath The Surface здесь.В Европе игра появится 21 но
16.07.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты

Пополнилась наша галерея игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игра появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке
15.07.2008 Дата выхода Tomb Raider: Underworld

Компания Eidos на проходящей сейчас Е3 2008 объявила точную дату релиза игры Tomb Raider: Underworld. В Европе игры появится 21 ноября текущего года, а в Северной Америке
07.07.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Tomb Raider: Underworld, разрабатывающейся студией Crystal Dynamics. Лара Крофт, как обещают

23.06.2008 Tomb Raider: Underworld. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Tomb Raider: Underworld, разрабатывающейся студией Crystal Dynamics. Лара Крофт, как обещают


Публикаций - 125, упоминаний - 246

Tomb Raider и организации, системы, технологии, персоны:

Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 228 46
Crystal Dynamics 37 37
Square Enix 214 23
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 10
Microsoft Corporation 25851 9
Nintendo 828 9
Nvidia Corp 4071 8
Sony 6754 6
Capcom 291 6
Intel Corporation 12862 5
9679 4
EA - Electronic Arts 1318 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 773 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 4
Square Enix - Eidos Montreal 34 3
AMD - Advanced Micro Devices 4691 3
Valve Software 255 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 756 3
AMD Graphics Product Group - ATI 975 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
2K Games 214 3
CD Projekt RED 89 2
IO Interactive 50 2
Bandai Namco Entertainment 119 2
Sony Interactive Entertainment - PlayStation Studios - Polyphony Digital 14 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 428 2
Konami 111 2
NCsoft 104 2
iRiver 182 2
Midway 110 2
EA - Maxis 71 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Atari IESA - Infogrames Entertainment SA - GT Interactive Software Corp - GoodTimes Home Video 24 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Double Helix Games 7 1
Defender 164 1
THQ - Toy Headquarters - Empire Interactive 10 1
Insomniac Games 12 1
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 1
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Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Havas 10 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Ziff Davis 25 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Airbnb 102 1
Warner Bros. International Television Distribution 291 1
Совкомбанк Совесть 279 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 29 1
Верный - торговая сеть 329 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 358 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
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