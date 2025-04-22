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BGA Ball Grid Array "массив шариков" Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем
BGA и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Bit Labs 83 2
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