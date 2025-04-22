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До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP 1

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Samsung начинает серийное производство твердотельных дисков NVMe 512 ГБ в составе единого пакета BGA 1

AMD представила дискретный графический процессор Radeon E6460 для встраиваемых систем 1

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