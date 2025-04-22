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BGA Ball Grid Array "массив шариков" Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем



22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
16.07.2024 На мощностях GS Group собраны первые 100 тыс. микроконтроллеров «MIK32 Амур» 1
01.07.2024 В России успешно прошло корпусирование опытной партии микросхем по редкой мало освоенной технологии 1
24.06.2024 Сергей Пластинин, GS Nanotech: Завод будет генерировать выручку 5 млрд руб. 1
26.10.2022 GS Nanotech примет участие в 15-ом ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» 1
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA 1
15.11.2021 Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC 1
25.10.2021 Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М» 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК 1
25.03.2021 Kingston предложил российскому бизнесу адаптационный Design-In SSD 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
08.08.2019 Intel выпустила «обучаемые» 56-ядерные серверные процессоры 1
23.04.2019 Tesla выпустила собственный чип для беспилотных автомобилей. Он быстрее чипов Nvidia в семь раз 1
07.09.2018 Adata представила твердотельный накопитель IUSP33F PCIe BGA 1
01.11.2017 Росэлектроника осваивает технологию flip-chip в производстве корпусов микросхем 1
11.08.2017 Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти 1
06.07.2017 «Росэлектроника» освоила 55 нм нормы производства навигационных чипов и готовит топологию 40 нм 1
14.03.2017 До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP 1
11.08.2016 Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения 1
14.06.2016 Intel выпускает память в 1000 раз быстрее и долговечнее флэш 1
31.05.2016 Samsung начинает серийное производство твердотельных дисков NVMe 512 ГБ в составе единого пакета BGA 1
31.05.2016 SSD-накопитель для ноутбуков уменьшили до размера почтовой марки 1
31.03.2014 Россияне скупили активы одного из лидеров португальского ИТ-рынка 1
30.08.2013 Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t 1
31.05.2013 Innodisk выпустила SSD для встраиваемых систем весом в 1,5 г 1
27.09.2011 AMD представила дискретный графический процессор Radeon E6460 для встраиваемых систем 1
27.04.2011 Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA 1
01.03.2011 Telit представила новый 3G-модуль в BGA-корпусе 1
13.10.2009 SiRFstarIV: новый GPS-чип 1
12.08.2009 AMD представила два новых процессора для встраиваемых систем 1
26.05.2008 "Архивариус 3000 4.04": поиск по содержимому документов 1
31.01.2008 Работа в открытом космосе прошла успешно 1
30.01.2008 Сегодня на МКС запланирован выход в открытый космос 1
02.02.2007 Совмещенный чип GPS-Galileo: подробности 1
26.12.2006 Epson создала процессор для портативных устройств 1
04.08.2004 Самый миниатюрный GPS-чип будет стоить менее $10 1
10.06.2004 Bluetooth стал в три раза быстрее 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

BGA и организации, системы, технологии, персоны:

GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 9
GS Group - Технополис GS Гусев 73 7
Intel Corporation 12273 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 6
AMD - Advanced Micro Devices 4284 5
Samsung Electronics 10346 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 3
IBM - International Business Machines Corp 9464 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 2
Nvidia Corp 3544 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 2
Toshiba Corporation 2934 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 2
AMD Graphics Product Group - ATI 949 2
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 2
Telit 20 2
Malt System - Мальт Систем 6 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1491 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Lenovo Group 2304 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Adata Technology 104 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Google LLC 11913 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
X Corp - Twitter 2876 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Kingston Technology 198 1
Synopsys - Синопсис 36 1
SAS Institute 983 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 317 1
AMD Xilinx 95 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 621 1
Gigabyte Technology 376 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Tesla Motors 401 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21069 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8016 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 17
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3296 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 11
DDR - Double data rate 2783 10
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1323 10
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2697 10
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 589 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1402 9
NAND flash memory - флеш-память 626 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4254 8
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 899 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9587 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14057 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9485 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10088 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 5
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 557 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14568 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9777 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3671 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6444 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 368 4
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3885 3
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6077 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2532 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5010 8
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Microsoft Windows 2000 8661 3
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Intel Core - Семейство процессоров 1211 2
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Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
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Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 7 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 25 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
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