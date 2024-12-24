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Тихий океан Охотское море Амур река



24.12.2024 Два села в Хабаровском крае «МегаФон» впервые подключил к LTE-связи 1
18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
10.12.2024 В «Яндекс Картах» появились новые панорамы более 400 городов России 1
29.10.2024 «Микрон» и «Эмбокс» протестировали операционную систему реального времени на отладочной плате «MIK32 Амур» 1
17.10.2024 «МегаФон» запустил 4G в многофункциональном комплексе Brosko 1
16.10.2024 МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском 1
10.10.2024 Амурские библиотеки и филиал Морского университета получили в дар от МТС АR-мангу об исследователе Дальнего Востока 1
30.09.2024 МТС: жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск 1
26.09.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил рейтинг ожидания проектов на платформе 1
18.09.2024 МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
01.03.2024 К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов 1
30.11.2023 МТС оцифровало старейшее приамурское село на границе с Китаем 1
14.11.2023 В Тахте впервые появился скоростной мобильный интернет 1
30.10.2023 Скоростной мобильный интернет «Мегафона» появился на базе отдыха «Дельфин» 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
27.03.2017 «Мегафон» готовит сеть связи к работе во время весеннего паводка в Хабаровском крае 1
14.01.2009 Археологи: деятельность человека на севере Китая началась в эпоху неолита 1
29.12.2007 Россия и Китай озабочены экологией трансграничных вод 1
12.09.2007 В пруд-охладитель Курской АЭС запустят рыбу 1
25.06.2007 Загрязнение Амура усиливается 1
31.05.2007 Ученые исследуют Амурский лиман 1
29.05.2007 Ситуация на Амуре требует принятия федерального закона 1
19.04.2006 Дальневосточный Чернобыль может оказаться страшнее европейского 1
19.04.2006 Дальневосточный Чернобыль может оказаться страшнее европейского 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
МегаФон 8805 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Embox - Эмбокс 3 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Газпром ПАО 1342 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 25 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Газпром - Северный поток - Северный поток 2 9 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
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Дегтярев Михаил 10 2
Иванищев Роман 3 2
Ельчанинова Екатерина 2 2
Некрасов Дмитрий 3 1
Гусев Алексей 19 1
Литвинчук Анатолий 1 1
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Левинталь Александр 1 1
Кузнецов Ефим 1 1
Смагин Дмитрий 38 1
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Путин Владимир 3171 1
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Руденко Ксения 1 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край 870 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 10
Россия - ДФО - Амурская область 732 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 4
Япония 13282 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 20 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 24 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Тихий океан - Охотское море 55 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 41 1
Тихий океан - Охотское море - Аргунь - река 7 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 20 1
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 10 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 52 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Пропаганда и агитация 192 1
Space Daily 528 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
РАН - Российская академия наук 1870 2
РАН ДВО ННЦМБ - Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского 2 1
Jilin University - Цзилиньский университет 4 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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