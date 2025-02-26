От «Первого номера» до «Зятя»: топ просмотров нижегородских киноманов этой зимой

Аналитики онлайн-кинотеатра Kion от экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Нижегородской области этой зимой и рассказали, что смотрели нижегородцы. За основу исследования взяли статистику по предпочтениям среди фильмов и сериалов с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Зрители Нижегородской области этой зимой продемонстрировали устойчивый интерес к отечественному контенту, отдавая предпочтение драматическим и комедийным жанрам. В топе просмотров оказались проекты с разнообразными сюжетными линиями: от напряженных криминальных драм вроде «Жизнь по вызову» (18+) до мотивирующих историй в «Успешном» (18+). Особую популярность получила социальная драма «Первый номер» (18+), затрагивающая острые темы современного медиапространства. Такой выбор контента говорит о том, что зрители ценят как захватывающий сюжет, так и возможность найти в историях вдохновение для собственной жизни.

По данным аналитиков Kion от МТС, самыми популярными сериалами зимы среди пользователей Нижегородской области стали: «Первый номер» (18+) по сценарию Сергея Минаева, в котором дерзкий главред спасает журнал и борется за любимую; «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным — криминальная драма о владельце элитного эскорт-агентства; «Дайте шоу» (18+) с Милошем Биковичем — скандальная история в которой журналист ток-шоу «Правда» пытается раскрыть дело, выведя жертву в прямой эфир; «Успешный» (18+) с нижегородским актером Артемом Сучковым — комедийная драма о неудачливом 30-летнем Саше, мечтающем стать бизнес-тренером; «Амура» (18+) с Аленой Михайловой — экшн-драма о девушке-бойце ММА, которая противостоит японской мафии ради спасения сестры.

Самыми востребованными фильмами среди жителей Нижегородской области этой зимой стали: «Зять» (16+) — комедия с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником, история о том, как новый парень дочери оказывается бывшим лучшим другом ее отца, с которым они когда-то делили молодость; «Право на лево» (16+) — история успешного адвоката, который сталкивается с моральным выбором между верностью семье и соблазном; «В баню!» (12+) — комедийная история о парне, который обнаруживает в себе необычный талант в банном деле; «Операция “Холодно”» (16+) — новогодняя комедия о чиновнике из комитета по охране объектов культурного наследия, который планирует похитить своего босса под Новый год для выгодной сделки с очередным торговым центром; «Папу маме заверни» (12+) — семейная комедия о том, как дочь пытается сделать необычный подарок маме на Новый год.

Аналитики оценили также популярность телеканалов. Жители Нижегородской области чаще всего смотрели следующие телеканалы: Первый канал, ТНТ, НТВ, СТС и РЕН ТВ.

В основе исследование лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с первого декабря 2024 г. по 18 февраля 2025 г.