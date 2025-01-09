Сучков Артем
|09.01.2025
|В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы 1
|09.01.2024
|Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели россияне на новогодних каникулах 1
Сучков Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
|Беларусь - Белоруссия 5638 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|Турция - Турецкая республика 2351 1
|Армения - Республика 2280 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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