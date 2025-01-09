Медынич Ольга
|09.01.2025
|В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы 1
|22.12.2022
|Cloud и «Пятёрочка» создали рекламный ролик с использованием оцифрованного образа Ольги Медынич 3
Медынич Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
|Цыганов Евгений 2 1
|Минаев Сергей 8 1
|Сычев Владимир 2 1
|Сучков Артем 2 1
|Ярцев Михаил 7 1
|Горбачевский Никита 9 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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