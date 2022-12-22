Cloud и «Пятёрочка» создали рекламный ролик с использованием оцифрованного образа Ольги Медынич

Cloud (ООО «Облачные технологии») при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI совместно с торговой сетью «Пятёрочка» создали рекламный ролик с применением технологии deepfake. Обученная специалистами AIRI на облачной платформе Cloud ML Space модель стала основой цифрового образа актрисы Ольги Медынич, даже не присутствовавшей на съемочной площадке.

Рекламный ролик сыра Liebendorf вышел в эфир в середине декабря 2022 г. Главной героиней видео стала популярная актриса Ольга Медынич. Ролик снимался не традиционным способом, когда все задействованные артисты вживую присутствуют на площадке, а с применением модели deepfake, архитектура которой размещена в открытом доступе. Эта технология способна максимально реалистично заменить образ человека на фото или видео при помощи машинного обучения (ML).

«Для индустрии ритейла в России практическое использование deepfake – инновация, которую ранее в этой сфере никто не применял. Проект «Пятёрочки» доказывает, что платформа ML Space компании Cloud может эффективно применяться для решения даже самых необычных задач в области искусственного интеллекта, – сказал Никита Горбачевский, руководитель направления ритейл в Cloud. – Мы объединяем вокруг ML Space высокопрофессиональные и вовлеченные команды, которые используют платформу для обучения собственных моделей и делятся ими с рынком в нашем маркетплейсе. В результате мы можем быстро дорабатывать модели под задачи заказчика и предлагать готовые решения, без необходимости для клиента погружаться в сложные технические процессы».

«Привлечение знаменитостей в рекламные кампании – это всегда трудоёмкий процесс. Но их присутствие делает ролики и иные интеграции более яркими, запоминающимися. Ключевыми факторами использования deepfake для нас стали возможность быстрого производства и экономия. Если стандартный срок для подготовки съёмок составляет порядка месяца, то с deepfake мы провели съёмку буквально за неделю, при этом еще и удалось на четверть сэкономить бюджет на привлечение селебрити», – отметил Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

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В создании ролика была использована модель DeepFaceLab. Ее доработкой занимались специалисты из Института искусственного интеллекта AIRI, которые затем обучили модель, используя общедоступные изображения звезды. После образ дублера, реально участвовавшего в съемках, заменили на Ольгу Медынич и получили тот самый готовый ролик. Основой для функционирования и обучения модели стала облачная платформа компании Cloud для ML-разработки полного цикла – ML Space. Благодаря ее использованию, обучить deepfake модель удалось в кратчайшие сроки, а качество финального ролика стало неотличимым от того, как если бы Ольга Медынич снималась в видео лично.