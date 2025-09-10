Разделы

Прилучный Павел


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Якутяне этим летом читали фэнтези, слушали Женю Трофимова и смотрели научную фантастику 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
26.02.2025 От «Первого номера» до «Зятя»: топ просмотров нижегородских киноманов этой зимой 1
09.01.2025 В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы 1
18.12.2024 Татарстанцы подсели на российские сериалы 2
09.01.2024 Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели россияне на новогодних каникулах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Прилучный Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 169 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 256 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 46 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4097 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5710 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11906 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 227 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 71 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 1
Минаев Сергей 14 3
Сучков Артем 4 3
Нагиев Дмитрий 7 2
Сычев Владимир 2 2
Цыганов Евгений 4 2
Михайлова Алена 2 2
Васильев Антон 7 1
Собчак Ксения 17 1
Дуров Павел 300 1
Иванов Алексей 147 1
Наумов Александр 5 1
Колокольников Юрий 2 1
Золотарев Андрей 17 1
Акиньшина Оксана 3 1
Наумов Сергей 31 1
Логинов Виктор 2 1
Филатов Сергей 5 1
Фоменко Николай 5 1
Митрофанова Софья 11 1
Маклаков Алексей 2 1
Богомолов Константин 1 1
Бурец Илья 3 1
Медынич Ольга 2 1
Воробьёв Даниил 2 1
Поланский Роман 2 1
Лапенко Антон 3 1
Тумайкина Ольга 1 1
Дибцева Ольга 1 1
Овсенев Илья 1 1
Лебедева Яна 1 1
Кулик Евгений 1 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Розанова Ирина 1 1
Шведов Денис 1 1
Моряк Елизавета 1 1
Хлебников Макар 1 1
Кукарцев Никита 1 1
Кологривый Никита 3 1
Герфанов Никита 1 1
Верещагин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3100 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 37 2
Япония 13433 1
Армения - Республика 2352 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Турция - Турецкая республика 2455 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2037 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1274 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 1
Металлы - Золото - Gold 1181 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2867 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 4
Рен ТВ - телеканал 74 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

