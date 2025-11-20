Kion запустил собственные Originals в вертикальном формате

Онлайн-кинотеатр Kion запустил собственное производство оригинальных проектов в вертикальном формате. Теперь пользователи смогут смотреть эксклюзивные мини-сериалы прямо на смартфонах. Аудитория Kion уже смотрит микродрамы стабильно по 30 мин в день. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Kion стал первым онлайн-кинотеатром, начавшим производство и запуск микродрам. В июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова сообщила о планах открыть микродрамы для российского зрителя.

Теперь платформа перешла к собственному производству видеоконтента такого формата. Например, впервые в вертикальном формате выпущен новый скетчком «Осторожно, Кулик!» с Евгением Куликом, высмеивающий распространенные стереотипы, раскрывающий сложившиеся паттерны поведения и показывающий узнаваемые типажи.

Особое место в этой стратегии занимает адаптация популярных сериалов категории Originals под современный формат. Kion выпустил уже известные проекты в виде вертикальных мини-сериалов. Среди них: комедия «Два» с Евгением Куликом и Алексеем Кривеней в главных ролях — о двух сантехниках, вступивших в мир криминала, чтобы поднять денег; комедия «Где второй носок?» с Дмитрием Нагиевым — о студенте журфака, расследующем тайну пропавшего после стирки носка. Все проекта уже доступны пользователям Kion.

В приложении Kion создана специальная полка с вертикальным контентом, а вскоре появится отдельный раздел, где будут собраны сериалы, адаптированные под формат 9:16. Такое соотношение сторон подразумевает, что видео заполняет экран смартфона по высоте и не требует поворота устройства. Пользователь просто открывает раздел с вертикальными сериалами и сразу смотрит, привычно держа телефон одной рукой. Полка с вертикальными тайтлами доступна пользователям в мобильном приложении Kion в разделе «микродрамы» в верхней части интерфейса.

Помимо оригинальных проектов библиотека Kion пополнилась мини-сериалами партнеров. Онлайн-кинотеатр закупил более 50 микродрам вертикального формата, выпущенных компанией «Медиа Телеком» — теперь их можно посмотреть в онлайн-кинотеатре. В одной микродраме в среднем 60 серий длительностью в 60-80 сек.

На сегодняшний день самыми популярными вертикальными мини-сериалами на Kion являются мелодрамы «Миллиардер купил меня» — о невесте, которая после предательства жениха связывается с обаятельным миллиардером; «Я и мафия: путь от служанки до невесты» — о служанке, вступившей в игру криминальных кланов; «Мой тайный роман с олигархом» — о выборе между навязанным браком и настоящей любовью; а также обновленный под вертикальный формат военно-исторический боевик «Девятаев» с Павлом Прилучным в роли летчика-истребителя.

Аналитика показывает стабильный рост интереса к такому формату. Большинство микродрам смотрят женщины в возрасте 35–55 лет. Исключение — сериал «Девятаев», ядро аудитории которого составляют мужчины той же возрастной категории. Среднее время просмотра — около 30 мин в день на зрителя, с учетом того, что серии длятся всего по несколько минут.