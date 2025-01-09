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Нагиев Дмитрий



09.01.2025 Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Нижегородской области на новогодних каникулах 1
25.04.2024 «Путешествуй и получай больше»: «МТС Travel» предложил бесплатные завтраки и другие подарки за бронирования отелей 1
02.11.2018 МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi 1
16.02.2018 Власти запретили Нагиеву «обижать» эфирное ТВ 2
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Нагиев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
Аналоговые технологии 2769 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Бронирование - Booking 576 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
Google YouTube Content ID 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Бородина Ксения 4 1
Цыганов Евгений 1 1
Бузова Ольга 7 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Никитина Татьяна 4 1
Исинбаева Елена 4 1
Андреасян Сарик 1 1
Баранов Егор 1 1
Шиндин Александр 2 1
Собчак Ксения 17 1
Назаров Алексей 70 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Испания - Королевство 3706 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Украина - Чернобыль 60 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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