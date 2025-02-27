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Логинов Виктор


27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
03.07.2009 «Альфа-Лизинг» построила комплексную ИС на базе «Хомнет Лизинг 8» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Логинов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
Хомнет Лизинг 29 1
Хомнет Консалтинг 174 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 156 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
МТС Медиа 39 1
МТС Медиа - МТС Лейбл 14 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
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ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
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МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 204 1
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 59 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 75 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2975 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1235 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 930 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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