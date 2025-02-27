«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm

Холдинг «МТС Медиа», объединяющий развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС, объявил о выведении блока производства оригинального контента в отдельный бизнес и старте производства сериалов под эгидой новой студии Kionfilm. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Производственный потенциал студии Kionfilm — более 30 проектов в год, значительная часть из которых будет сниматься эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Kion. Это полнометражные художественные и документальные фильмы, сериалы в разных жанрах и проекты non-scripted.

В сценарном девелопменте сейчас находятся десятки проектов, среди которых сериал «Капиталисты» о ключевых эпохах российской экономике со «Студией "ВАМ"», масштабный проект «Капитанская дочка» совместно со Star Media, «Остров Доуэля» по сценарию «Андрея Золотарева» совместно с Cosmos Studio, сериал «Отпечатки» по сценарию Никиты Кукарцева с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях, режиссером которого станет Сергей Филатов («Урок»).

Среди сериалов находятся в производстве и готовятся к выходу следующие проекты студии: комедия «Актtрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, при участии кинокомпании «Место силы», детективная драма «Резервация» с Филиппом Янковским и Денисом Шведовым, произведенная совместно с кинокомпанией Team Films, комедия «Театральная зона» совместно с «К.Б.А.» с Никитой Кологривым и «Олегом Верещагиным», в партнерстве с Lookfilm: криминальная комедия «Попадос» с Макаром Хлебниковым и Елизаветой Ищенко и комедия «Нереалити-2» с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко и Ингой Оболдиной, совместно с Legio Felix комедия «Жека Рассел» с Эльдаром Калимулиным, Екатериной Климовой и Сергеем Новосадом.

Ранее в производство в рамках студии зашли: третий сезон народного хита — сериал «Почка» с Любовью Аксеновой, Николаем Фоменко и Дмитрием Лысенковым и комедия «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич совместно с Lookfilm, драмеди «Мамин сын» со студией «Видеопрокат» с Евгением Цыгановым, Паулиной Андреевой и Микитой Вороновым, мелодрама «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе и Егором Корешковым при участии «Студия Чехов».

Работа студии Kionfilm предполагает активное взаимодействие с телевизионными каналами и стриминговыми платформами в целях дальнейшей дистрибуции контента, а также производство полнометражного прокатного кино.

На стадии продакшена находятся полнометражные фильмы: музыкальный фильм «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой совместно с Mediaslovo и «Газпром-Медиа Холдинг», народная комедия «Герои Анекдотов» с Алексеем Маклаковым, Виктором Логиновым и Ольгой Тумайкиной, фильм «Сказка о Царе Салтане» с Елизаветой Моряк, Павлом Прилучным и Никитой Кологривым и полнометражный фильм «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк с «К.Б.А.», авантюрная комедия «Будь моим парнем» с Сашей Бортич, Евгением Куликом и Даниилом Воробьевым и фильм «Старый новый бывший» с Елизаветой Базыкиной и Яном Цапником при участии Kulik Production, «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Мариэттой Цигаль-Полищук со студией RockFilms.

Новая студия Kionfilm заключила эксклюзивные контракты сразу с несколькими творческими командами, шоураннерами, режиссерами и сценаристами, что подразумевает участие в создании проектов студии - как сериалов, так и полнометражных фильмов: rинокомпания Kulik Production — шоураннеры, продюсеры и режиссеры Евгений Кулик, Александра Лупашко, Сергей Наумов, Александр Наумов и другие; rинокомпания Lucky Films и шоураннеры Иван Рымарев, Георгий Гигашвили; Сергей Филатов — режиссер, шоураннер, сценарист; Андрей Джунковский (режиссер, шоураннер) и Илья Овсенев (режиссер, шоураннер); cценаристы Юлия Савенкова и Никита Кукарцев.

Генеральным директором студии станет продюсер Максим Филатов, а генеральным продюсером – Илья Бурец.

Максим Филатов занимает должность директора по производству контента онлайн-кинотеатра Kion более пяти лет, с момента подготовки к запуску платформы, работает в киноиндустрии более 15 лет. Занимался продюсированием оригинальных проектов Kion — «Хрустальный», «Почка», «Обоюдное согласие», «Жизнь по вызову», «Убойный отпуск» и других. Ранее занимал аналогичную позицию в 1-2-3 Production, где работал над созданием проектов «Эпидемия», «Полярный», «Аванпост» и другие.

Илья Бурец – креативный директор онлайн-кинотеатра Kion. Работает в медиаиндустрии более 15 лет, до прихода в Kion занимал позицию креативного директора Департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви». Продюсировал проекты «Горько!», «Беспринципные», «Магомаев», «Лада Голд», «13 клиническая», «Золотое дно» и другие.

В совместной работе продюсеров Максима Филатова и Ильи Буреца в рамках онлайн-кинотеатра Kion вышли следующие популярные проекты: драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие. Новый сезон», международная экшн-драма «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым, сериал по сценарию Сергея Минаева «Первый номер» с Евгением Цыгановым, сатирическая комедия «Дорогой Родственник» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой, мистическая мелодрама «Танго на осколках» с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым.

Продюсеры продолжат работу в онлайн-кинотеатре Kion, гарантируя преемственность и экспертизу контентной политики платформы.

Софья Митрофанова, генеральный директор холдинга «МТС Медиа»: «Портфель брендов холдинга пополняется новым мощным компонентом - своей студией, чье появление стало логичным шагом развития для онлайн-кинотеатра Kion. Самый молодой из стримингов России быстро набрал производственные мощности и представил зрителям линейку оригинальных проектов с собственным характером и со своей системой ценностей. Теперь мы выводим производство в отдельный бизнес и масштабируем его, чтобы стать поставщиками качественного контента для всей российской киноиндустрии».

Алексей Иванов, генеральный директор онлайн-кинотеатра Kion: «Проекты онлайн-кинотеатра Kion имеют собственную узнаваемую ДНК - набор качеств, который выделяет их на фоне контента других стримингов и телеканалов. Приступая к работе в рамках студии Kionfilm, мы намерены сохранить ядро этой ДНК, рассказывая людям честные и глубокие истории о проблемах ближнего круга. Для нас всегда было и остается важным работать как с популярными и давно любимыми зрителями авторами, так и давать голос молодым кинематографистам, которые и есть будущее нашей индустрии. Продюсеры, которые работают в Kion, обладают уверенной экспертизой в этом вопросе и будут применять ее в рамках работы студии».

Команда студии формируется из продюсеров Kion. Среди них креативные продюсеры Яна Лебедева («13 клиническая», «Лада Голд»), Никита Герфанов («Бэби-тур», «Сергий против нечисти», «Ивановы-Ивановы»), Олег Мастич («Кухня», «Гусар»), Юлия Щетинина («Зеркало для оборотня»). Директором по производству студии Kionfilm станет продюсер Ирина Щербович-Вечер, которая ранее работала в производственном департаменте онлайн-кинотеатра Kion. Под руководством Ирины формируется производственная команда.

Проекты собственного производства линейки контента Kion Originals имеют востребованность на федеральных телеканалах, в онлайн-кинотеатрах, и активно дистрибутируются на рынок: сериалы «Хрустальный», «Первый номер», «Обоюдное согласие» и другие вышли на Первом канале, «Хрустальный», Клиника счастья», «Дуров» в онлайн-кинотеатре «Иви», комедия «Убойный отпуск» и мелодрама «Танго на осколках» в онлайн-кинотеатре Start, сериалы «Почка», «Дядя Леша», «Убойный отпуск» и другие - на телеканале ТНТ.

«Студия Kionfilm — это новый игрок на рынке кинопроизводства, который станет самостоятельной единицей в контентном бизнесе холдинга «МТС Медиа» и будет ориентирован на широкого зрителя. Мы в Kion проводим большую работу по изучению нашей аудитории, внимательно анализируем ее запросы и учитываем фидбэк. При этом нам важен каждый зритель: мы целимся и в кинопрокат, охватывающий самый большой срез народной аудитории, так и в производство потенциальных хитов онлайн-платформ, в работе с авторами которых мы видим большое будущее», – сказал генеральный директор студии Kionfilm Максим Филатов.

«В работе над оригинальными проектами онлайн-кинотеатра Kion сложилась крепкая команда, которая состоит как из опытных продюсеров, работавших в других продакшенах и стримингах, так и из талантов, выросших внутри производственного департамента Kion. Поэтому у новой студии Kionfilm уже сформирован штат высокопрофессиональных сотрудников, которые не просто заряжены на потоковый выпуск контента, но и знают, что зрители любят проекты Kion за особенный набор качеств. Мы обещаем сохранить эту преемственность и внимательное отношение к ценностям и потребностям наших зрителей», – сказал генеральный продюсер студии Kionfilm Илья Бурец.

Студия Kionfilm станет частью холдинга «МТС Медиа», который объединяет развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС в онлайн и офлайн средах: онлайн-кинотеатр Kion, «МТС Live», «МТС Музыка», «Строки», «МТС Лейбл». Студия будет центром контентной экспертизы «МТС Медиа» – знания о новых проектах, произведенных в рамках студии, будут развиваться с помощью поддержки других сервисов холдинга.