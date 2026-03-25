Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно

В мировой науке сделан сенсационный прорыв, исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям впервые осуществили транспортировку античастиц по дорогам общего пользования. Эксперимент в 2026 г. был проведен с целью доказать техническую возможность перемещения антиматерии без ее аннигиляции (полного уничтожения) при контакте с обычной материей.

Транспортировка вещества

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) впервые в истории перевезли антиматерию грузовиком, и это было крайне опасно. Об этом говорится на сайте организации. Частицы антиматерии при малейшем контакте с реальностью просто исчезают в яркой вспышке.

ЦЕРН — это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, расположенная на границе Швейцарии и Франции около Женевы. Основанная в 1954 г., она объединяет ученых для изучения фундаментальной структуры материи и Вселенной, используя сложнейшие ускорители частиц, включая Большой адронный коллайдер.

В ЦЕРН работает крупнейший в мире ускоритель частиц — Большой адронный коллайдер, где изучаются основы устройства мироздания. Ученые разработали специальную технологию для безопасного перемещения антивещества за пределы лабораторных комплексов с использованием грузовых авто.

Согласно официальному пресс-релизу ЦЕРН и данным Университета Генуи, в ходе миссии, получившей название BASE-STEP, облако из примерно 100 антипротонов было помещено в специальную переносную ловушку Пеннинга. Этот высокотехнологичный контейнер весом около тонны был погружен на грузовик и перевезен по территории исследовательского центра в Женеве.

Основной целью проекта является обеспечение доступности античастиц для проведения экспериментов в других научных лабораториях. Это позволит существенно расширить возможности исследований, проводить более точные измерения фундаментальных свойств антивещества и осуществлять их прямое сравнение со свойствами обычной материи. Реализация проекта должна способствовать значительному прогрессу в понимании симметрии между веществом и антивеществом, а также в решении ключевых вопросов современной физики.

Эксперимент стал первым практическим доказательством того, что антиматерию можно транспортировать вне стационарных установок без потерь. Ученые рассчитывают, что такие исследования помогут ответить на один из ключевых вопросов современной физики: почему после Большого взрыва во Вселенной осталась в основном материя, хотя теоретически ее должно было быть поровну с антиматерией.

Ценный груз

В 2026 г. антиматерия является самым дорогостоящим веществом на Земле, ведь стоимость ее производства оценивается в триллионы долларов за один грамм.

В ЦЕРН ранее уже удалось получить антиатомы. В частности, был синтезирован антигидроген, состоящий из антипротона и позитрона.

Принято считать, что сразу после Большого взрыва материя и антиматерия существовали во Вселенной в равных пропорциях

Создание стабильных антиатомов открывает новые возможности для фундаментальных исследований свойств антивещества и проверки фундаментальных законов физики, в том числе симметрии между веществом и антивеществом.

Теория антивещества

Антивещество считается одной из самых больших загадок современной науки. Согласно принятой теории, во Вселенной после Большого взрыва должно было бы образоваться одинаковое количество материи и антиматерии, которые по логике должны были мгновенно аннигилировать (полностью уничтожить) друг друга, оставив после себя только энергию. Человечество живет в мире, где преобладает обычная материя, а физики десятилетиями ищут антиматерию и ответ на сложный вопрос ее исчезновения.

Эксперименты с антиматерией помогают проверять фундаментальные симметрии природы, включая сharge, parity, time (CPT)-инвариантность (фундаментальная симметрия в физике, утверждающая, что законы природы не меняются при одновременной замене частиц на античастицы) и влияние гравитации на античастицы.

Антон Денисенко

