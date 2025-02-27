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Наумов Александр
Наумов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
|МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 6 1
|Аитов Тимур 197 1
|Абдыкулова Динара 1 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Ильина Юлия 4 1
|Беляков Олег 3 1
|Рябчун Сергей 1 1
|Лабзин Алексей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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