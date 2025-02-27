Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169791
ИКТ 13225
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72676
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Наумов Александр



27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
05.03.2018 В Беларуси появился первый мобильный банк с Siri 1
12.04.2010 Новая разработка «Т-Платформ»: ОС для экзафлопсных суперкомпьютеров 1
07.06.2004 Лизинг требует автоматизации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Наумов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Microsoft Corporation 24682 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
МФЦА Tech Hub 1 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 19 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
ЛК Лизинг 3 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3017 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1753 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1629 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1706 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 234 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 1
Финансовое планирование 86 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 1
Управление финансами - Financial management 610 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 367 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2407 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 439 1
Интерконнект 87 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3923 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 278 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5432 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Apple iPad 3867 1
Apple iOS 7852 1
Apple Siri - Голосовой помощник 399 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
Microsoft Office 3758 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Армада - РБК Лизинг 16 1
Altyn Bank - Altyn-i 4 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 1
Аитов Тимур 197 1
Абдыкулова Динара 1 1
Кузовкин Алексей 155 1
Ершова Элеонора 67 1
Ильина Юлия 4 1
Беляков Олег 3 1
Рябчун Сергей 1 1
Лабзин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 2
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Европа Восточная 3080 1
Европа 21812 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Казахстан - Республика 5571 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2853 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 888 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1902 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще