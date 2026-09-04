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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200564
ИКТ 15506
Организации 11819
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Мероприятия 893

Соболев Илья

СОБЫТИЯ


04.09.2026 Летом якутяне слушали хип-хоп и попсу и смотрели триллеры 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
11.05.2022 «Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд 1
10.12.2012 В России пройдет второй бесплатный семинар Red Hat 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Соболев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Инвента 13 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15951 1
Red Hat 1379 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5015 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 194 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 329 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 83 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54318 2
HRM - Расчет отпуска 899 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26547 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4465 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 114 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 464 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13040 1
Data monetization - Монетизация данных 1983 1
Освещение - яркость источника света 745 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 95 1
Red Hat Certified - Red Hat Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 10 1
Google Android 15305 1
Apple iOS 8612 1
Linux OS 11595 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 575 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 967 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 1
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 125 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 88 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 346 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 295 1
VK Клипы 71 1
Фоменко Николай 5 1
Митрофанова Софья 20 1
Маклаков Алексей 2 1
Кулемин Михаил 1 1
Бурец Илья 3 1
Горбенко Вера 1 1
Воробьёв Даниил 2 1
Цыганов Евгений 6 1
Прилучный Павел 16 1
Лапенко Антон 4 1
Тумайкина Ольга 1 1
Дибцева Ольга 2 1
Овсенев Илья 1 1
Лебедева Яна 1 1
Кулик Евгений 2 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Розанова Ирина 1 1
Шведов Денис 6 1
Моряк Елизавета 4 1
Хлебников Макар 1 1
Кукарцев Никита 1 1
Кологривый Никита 4 1
Герфанов Никита 1 1
Верещагин Олег 1 1
Мастич Олег 1 1
Джунковский Андрей 1 1
Янковский Филипп 4 1
Новосад Сергей 2 1
Чеботарев Дмитрий 16 1
Лысенков Дмитрий 1 1
Базыкина Елизавета 1 1
Ищенко Елизавета 1 1
Оболдина Инга 1 1
Трибунцев Тимофей 1 1
Михалкова Анна 2 1
Корешков Егор 1 1
Филатов Максим 2 1
Гигашвили Георгий 1 1
Андреева Паулина 1 1
Михайлова Алена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167256 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 43 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1004 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3381 1
Экзамены 520 1
Металлы - Золото - Gold 1254 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3205 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 351 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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