Индексная книга (каталог) CNews*
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Соболев Илья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Соболев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 329 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 83 1
|Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
|Фоменко Николай 5 1
|Митрофанова Софья 20 1
|Маклаков Алексей 2 1
|Кулемин Михаил 1 1
|Бурец Илья 3 1
|Горбенко Вера 1 1
|Воробьёв Даниил 2 1
|Цыганов Евгений 6 1
|Прилучный Павел 16 1
|Лапенко Антон 4 1
|Тумайкина Ольга 1 1
|Дибцева Ольга 2 1
|Овсенев Илья 1 1
|Лебедева Яна 1 1
|Кулик Евгений 2 1
|Щербович-Вечер Ирина 1 1
|Розанова Ирина 1 1
|Шведов Денис 6 1
|Моряк Елизавета 4 1
|Хлебников Макар 1 1
|Кукарцев Никита 1 1
|Кологривый Никита 4 1
|Герфанов Никита 1 1
|Верещагин Олег 1 1
|Мастич Олег 1 1
|Джунковский Андрей 1 1
|Янковский Филипп 4 1
|Новосад Сергей 2 1
|Чеботарев Дмитрий 16 1
|Лысенков Дмитрий 1 1
|Базыкина Елизавета 1 1
|Ищенко Елизавета 1 1
|Оболдина Инга 1 1
|Трибунцев Тимофей 1 1
|Михалкова Анна 2 1
|Корешков Егор 1 1
|Филатов Максим 2 1
|Гигашвили Георгий 1 1
|Андреева Паулина 1 1
|Михайлова Алена 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167256 2
|Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 43 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.