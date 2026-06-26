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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196783
ИКТ 15167
Организации 11663
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Янковский Филипп

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Молодежь Татарстана смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку 1
26.06.2026 Якутская молодежь смотрит триллеры, читает Дюма и слушает поп-музыку 1
26.06.2026 «Отпечатки» и «Граф Монте-Кристо» возглавили рейтинг популярного контента среди молодежи Нижегородской области 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Янковский Филипп и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 2
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 77 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
HRM - Расчет отпуска 825 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4375 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60978 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64118 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 326 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 114 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 936 1
Филатов Сергей 5 1
Бурец Илья 3 1
Маклаков Алексей 2 1
Митрофанова Софья 18 1
Фоменко Николай 5 1
Соболев Илья 3 1
Логинов Виктор 2 1
Климова Екатерина 3 1
Наумов Сергей 40 1
Минаев Сергей 15 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Джунковский Андрей 1 1
Мастич Олег 1 1
Верещагин Олег 1 1
Герфанов Никита 1 1
Кологривый Никита 4 1
Кукарцев Никита 1 1
Хлебников Макар 1 1
Моряк Елизавета 4 1
Шведов Денис 6 1
Розанова Ирина 1 1
Акиньшина Оксана 9 1
Кулик Евгений 2 1
Лебедева Яна 1 1
Овсенев Илья 1 1
Дибцева Ольга 2 1
Тумайкина Ольга 1 1
Лапенко Антон 4 1
Прилучный Павел 15 1
Цыганов Евгений 6 1
Воробьёв Даниил 2 1
Гигашвили Георгий 1 1
Лупашко Александра 1 1
Цигаль-Полищук Мариэтта 1 1
Калимулин Эльдар 2 1
Нинидзе Нино 2 1
Снигирь Юлия 1 1
Щетинина Юлия 1 1
Савенкова Юлия 1 1
Михайлова Алена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 41 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2260 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3118 1
Металлы - Золото - Gold 1239 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3311 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453004, в очереди разбора - 727924.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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