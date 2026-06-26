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Янковский Филипп
СОБЫТИЯ
Янковский Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 2
|Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 77 1
|Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
|Филатов Сергей 5 1
|Бурец Илья 3 1
|Маклаков Алексей 2 1
|Митрофанова Софья 18 1
|Фоменко Николай 5 1
|Соболев Илья 3 1
|Логинов Виктор 2 1
|Климова Екатерина 3 1
|Наумов Сергей 40 1
|Минаев Сергей 15 1
|Щербович-Вечер Ирина 1 1
|Джунковский Андрей 1 1
|Мастич Олег 1 1
|Верещагин Олег 1 1
|Герфанов Никита 1 1
|Кологривый Никита 4 1
|Кукарцев Никита 1 1
|Хлебников Макар 1 1
|Моряк Елизавета 4 1
|Шведов Денис 6 1
|Розанова Ирина 1 1
|Акиньшина Оксана 9 1
|Кулик Евгений 2 1
|Лебедева Яна 1 1
|Овсенев Илья 1 1
|Дибцева Ольга 2 1
|Тумайкина Ольга 1 1
|Лапенко Антон 4 1
|Прилучный Павел 15 1
|Цыганов Евгений 6 1
|Воробьёв Даниил 2 1
|Гигашвили Георгий 1 1
|Лупашко Александра 1 1
|Цигаль-Полищук Мариэтта 1 1
|Калимулин Эльдар 2 1
|Нинидзе Нино 2 1
|Снигирь Юлия 1 1
|Щетинина Юлия 1 1
|Савенкова Юлия 1 1
|Михайлова Алена 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164462 2
|Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 41 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2260 1
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