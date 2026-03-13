Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тихий океан Охотское море Амур Сунгари река
СОБЫТИЯ
Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Оловянников Дмитрий 71 4
|Двинина Олеся 79 4
|Иванищев Роман 3 3
|Митрофанова Софья 15 3
|Ельчанинова Екатерина 2 2
|Прилучный Павел 11 2
|Лапенко Антон 3 2
|Басинский Павел 2 2
|Штин Наталья 2 2
|Михайлова Алена 2 2
|Иванов Алексей 155 2
|Нагиев Дмитрий 9 2
|Экшенгер Наталья 61 2
|Минаев Сергей 14 2
|Дегтярев Михаил 10 2
|Булгаков Михаил 21 2
|Ярмольник Леонид 5 2
|Стоянов Юрий 5 2
|Демин Евгений 13 2
|Челышев Илья 37 2
|Чекмарев Шамиль 42 2
|Щебланов Даниил - Щебланов Данил 3 2
|Арефьев Алексей 8 2
|Steinmeier Frank-Walter - Штайнмайер Франк-Вальтер 4 1
|Худайнатов Эдуард 1 1
|Филипенко Александр 3 1
|Кочанова Анастасия 1 1
|Фролова Ксения 1 1
|Руденко Ксения 1 1
|Цыганов Евгений 4 1
|Шишова Елена 1 1
|Тумайкина Ольга 1 1
|Дибцева Ольга 2 1
|Овсенев Илья 1 1
|Лебедева Яна 1 1
|Кулик Евгений 2 1
|Щербович-Вечер Ирина 1 1
|Розанова Ирина 1 1
|Шведов Денис 2 1
|Моряк Елизавета 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424950, в очереди разбора - 727084.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.