Тихий океан Охотское море Амур Сунгари река


СОБЫТИЯ


13.03.2026 МТС подключила к сети одно из первых русских сел на Амуре Толбузино 1
03.09.2025 «МегаФон» усилил LTE-сеть на главной улице Хабаровска 1
22.08.2025 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой российско-китайский гастрономический фестиваль «Берега вкуса» 1
05.08.2025 «МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис» 1
30.06.2025 МТС включила сеть LTE в селе амурских казаков 1
05.06.2025 Связь для Виноградовки: «МегаФон» запустил 4G в селе на берегу Уссури 1
22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
18.04.2025 Онлайн-кинотеатр Kion предоставил доступ к аудиокнигам издательства «Строки» 1
18.04.2025 «МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion 1
08.04.2025 Первый уровень: микроконтроллер «Микрона» «MIK32 Амур» (модификация К1948ВК015) в Реестре Минпромторга России 1
28.03.2025 «Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
26.02.2025 От «Первого номера» до «Зятя»: топ просмотров нижегородских киноманов этой зимой 1
24.12.2024 Два села в Хабаровском крае «МегаФон» впервые подключил к LTE-связи 1
18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
10.12.2024 В «Яндекс Картах» появились новые панорамы более 400 городов России 1
29.10.2024 «Микрон» и «Эмбокс» протестировали операционную систему реального времени на отладочной плате «MIK32 Амур» 1
17.10.2024 «МегаФон» запустил 4G в многофункциональном комплексе Brosko 1
16.10.2024 МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском 1
10.10.2024 Амурские библиотеки и филиал Морского университета получили в дар от МТС АR-мангу об исследователе Дальнего Востока 1
30.09.2024 МТС: жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск 1
26.09.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил рейтинг ожидания проектов на платформе 1
18.09.2024 МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
01.03.2024 К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов 1
30.11.2023 МТС оцифровало старейшее приамурское село на границе с Китаем 1
14.11.2023 В Тахте впервые появился скоростной мобильный интернет 1
30.10.2023 Скоростной мобильный интернет «Мегафона» появился на базе отдыха «Дельфин» 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
27.03.2017 «Мегафон» готовит сеть связи к работе во время весеннего паводка в Хабаровском крае 1
25.07.2011 Китайцы собираются сделать из Харбина "облачный город" 1
14.01.2009 Археологи: деятельность человека на севере Китая началась в эпоху неолита 2
29.12.2007 Россия и Китай озабочены экологией трансграничных вод 2
12.09.2007 В пруд-охладитель Курской АЭС запустят рыбу 1
12.09.2007 Китай борется с загрязнением рек на китайско-российской границе 2
25.06.2007 Загрязнение Амура усиливается 1
31.05.2007 Ученые исследуют Амурский лиман 1
29.05.2007 Ситуация на Амуре требует принятия федерального закона 1
19.04.2006 Дальневосточный Чернобыль может оказаться страшнее европейского 1
19.04.2006 Дальневосточный Чернобыль может оказаться страшнее европейского 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14817 16
МегаФон 10192 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1619 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1548 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 174 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 553 2
Embox - Эмбокс 3 1
Amkor Technology 17 1
Yandex - Яндекс 8694 1
Qualcomm Technologies 1926 1
Apple Inc 12812 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 244 1
AMD - Advanced Micro Devices 4518 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 349 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
MediaTek - Ralink 575 1
Schneider Electric 594 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 59 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 181 1
Nvidia Corp 3801 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Arduino Software 70 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
Malt System - Мальт Систем 8 1
Элрон 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 65 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1719 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 2
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
Газпром ПАО 1434 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 286 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 7 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 36 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 174 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 581 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5297 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3298 2
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3562 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1494 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 76 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 166 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58140 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74513 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9536 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29063 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8922 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4077 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15075 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3147 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17318 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1688 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9012 4
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1334 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8620 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25864 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1485 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4236 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9637 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 577 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25681 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2305 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6259 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17323 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21909 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7505 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4078 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34322 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1117 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23552 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1334 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23217 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11400 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5769 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8447 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12381 2
Аудиокнига - Audiobook 245 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4577 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7732 2
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 9 1
HRM - Расчет отпуска 721 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 290 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 106 3
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 36 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5979 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2132 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 92 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 48 2
Arduino IDE 8 1
Google Android 14881 1
Apple iOS 8375 1
Intel x86 - архитектура процессора 2005 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 338 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 867 1
Google Android TV 357 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 597 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 618 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 259 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Элрон - ELBEAR ACE-UNO - ELBEAR ACE-NANO 3 1
Оловянников Дмитрий 71 4
Двинина Олеся 79 4
Иванищев Роман 3 3
Митрофанова Софья 15 3
Ельчанинова Екатерина 2 2
Прилучный Павел 11 2
Лапенко Антон 3 2
Басинский Павел 2 2
Штин Наталья 2 2
Михайлова Алена 2 2
Иванов Алексей 155 2
Нагиев Дмитрий 9 2
Экшенгер Наталья 61 2
Минаев Сергей 14 2
Дегтярев Михаил 10 2
Булгаков Михаил 21 2
Ярмольник Леонид 5 2
Стоянов Юрий 5 2
Демин Евгений 13 2
Челышев Илья 37 2
Чекмарев Шамиль 42 2
Щебланов Даниил - Щебланов Данил 3 2
Арефьев Алексей 8 2
Steinmeier Frank-Walter - Штайнмайер Франк-Вальтер 4 1
Худайнатов Эдуард 1 1
Филипенко Александр 3 1
Кочанова Анастасия 1 1
Фролова Ксения 1 1
Руденко Ксения 1 1
Цыганов Евгений 4 1
Шишова Елена 1 1
Тумайкина Ольга 1 1
Дибцева Ольга 2 1
Овсенев Илья 1 1
Лебедева Яна 1 1
Кулик Евгений 2 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Розанова Ирина 1 1
Шведов Денис 2 1
Моряк Елизавета 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159477 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 15
Россия - ДФО - Амурская область 871 15
Россия - ДФО - Хабаровский край 1019 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3025 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46316 5
Япония 13590 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1348 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1264 5
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 24 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1732 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1023 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 41 2
Китай - Хэйлунцзян 19 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18916 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2145 2
Тихий океан - Охотское море 80 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 217 2
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 13 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 1
Китай - Цзилинь 14 1
Восточно-Китайское море - Янцзы 22 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 22 1
Россия - ДФО - Амурская область - Завитинск 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 1
Казахстан - Республика 5868 1
Европа 24725 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1383 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2458 1
Земля - планета Солнечной системы 10718 1
Азия - Азиатский регион 5793 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3333 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1661 1
Германия - Федеративная Республика 12982 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1851 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2963 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32218 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55433 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11489 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7060 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4365 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2997 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20572 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1032 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10589 3
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 226 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5467 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26213 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1977 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8435 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 2
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 99 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1759 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 542 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3825 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6442 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1381 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9795 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4443 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1295 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1849 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 213 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15362 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 1
Физика - Physics - область естествознания 2850 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1306 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1662 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 2
Space Daily 528 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 2
РАН - Российская академия наук 2050 2
Jilin University - Цзилиньский университет 6 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 49 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 170 1
РАН ДВО - ННЦМБ - Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского 2 1
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
День молодёжи - 27 июня 1017 1
