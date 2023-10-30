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Скоростной мобильный интернет «Мегафона» появился на базе отдыха «Дельфин»

На популярной базе отдыха «Дельфин» в Индустриальном районе Хабаровска появилась устойчивая связь и скоростной мобильный интернет «Мегафона». Благодаря установке новой базовой станции, вся территория базы отдыха, а также стоящий напротив крупный автомобильный центр получили высокие скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Семейная база отдыха «Дельфин» находится в черте города неподалеку от берега Амура, в Индустриальном районе Хабаровска. На обширной территории в лесопарковой зоне расположены беседки, теплые домики, шашлычные зоны, а также баня и летнее кафе. В выходные и праздничные дни база принимает около 1000 человек ежедневно. А в ближайшее время в Хабаровске может открыться еще один речной вокзал, который будет находиться в южной части объединенной набережной, как раз около «Дельфина», в этом же месте планируется построить конгрессно-выставочный центр и разбить парк.

Ранее мобильный интернет на базе был не устойчивый, так как связь обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении. Теперь для всех абонентов компании доступна стабильная связь, скоростной интернет, а также звонки с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук. Хабаровчане могут слушать музыку онлайн, делится моментами с отдыха в соцсетях или мессенджерах, смотреть онлайн видео в высоком качестве и даже дистанционно работать при необходимости. Скорости мобильного интернета хватит на всех отдыхающих, даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Отдых на природе очень востребован у горожан, вне зависимости от времени года, а зачастую и дней недели. На базах отдыха отмечают семейные праздники, школьные выпускные, корпоративы и просто приезжают насладится красотой природы в выходные и праздничные дни. Наличие устойчивой связи и мобильного интернета помогает разнообразить отдых, сделать его более комфортным и безопасным», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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