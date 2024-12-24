Два села в Хабаровском крае «МегаФон» впервые подключил к LTE-связи

Жители двух сел в Хабаровском районе впервые получили доступ к мобильной связи четвертого поколения. «МегаФон» построил базовые станции в Сикачи-Аляне и Чистополье, что позволило почти 600 жителям этих поселений выходить в интернет с мобильных устройств на средней скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сикачи-Алян —село в Хабаровском крае, в котором большая часть жителей по национальности нанайцы. Здесь хранят традиции своего народа и рассказывают об его истории и обычаях всем, кто приезжает сюда познакомиться с древней культурой «людей Амура». В селе работает этнографический музей, а на его окраине на берегу Амура сохранились петроглифы, возраст которых составляет несколько тысяч лет. После запуска базовой станции «МегаФона» туристы с помощью цифровых карт смогут самостоятельно проложить маршрут до древних изображений и прочитать о них в Сети интересную информацию.

С доступным мобильным интернетом школьникам из Сикачи-Аляна стало проще изучать нанайский язык. Знакомиться с ним они смогут теперь не только на уроках в школе, но и с помощью смартфонов на онлайн-курсах, которые недавно запустили специалисты Института языкознания РАН. Емкости новой базовой станции достаточно, чтобы желающие изучать язык предков могли подключаться со смартфонов к учебным онлайн-трансляциям.

Новую базовую станцию «МегаФон» запустил и в небольшом селе Чистополье, недалеко от Хабаровска. На территории поселения работает конный клуб, куда приезжают любители верховой езды. Теперь местные жители и гости клуба, находясь на ферме, могут делиться яркими впечатлениями в соцсетях и мессенджерах, а также звонить с помощью VoLTE — технологии, позволяющей разговора пользоваться мобильным интернетом.

«Это последние населенные пункты, подключенные в этом году в рамках регионального проекта. Всего в Хабаровском крае по региональному и федеральному проектам доступ к скоростному мобильному Интернету получили 16 населенных пунктов. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим эту работу в следующем году. Выражаю благодарность нашим партнерам — операторам связи, которые активно поддерживают проект "Цифровое равенство". Совместные усилия всех участников не только способствуют развитию цифровой инфраструктуры, но и напрямую влияют на улучшение качества жизни наших граждан», — сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

«Запуск 4G снимает цифровую изоляцию в малых населенных пунктах края и делает жизнь сельчан более комфортной. Дети получают возможность учиться дистанционно, расширять свои знания и готовиться к будущей карьере, взрослые абоненты — пользоваться государственными цифровыми сервисами, телемедициной, интернет-магазинами, онлайн-платежами. Благодаря совместной работе с региональным министерством цифрового развития и связи в этом году еще больше жителей небольших поселений могут воспользоваться высокоскоростным интернетом», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.