«МегаФон» запустил 4G в многофункциональном комплексе Brosko

В сети «МегаФона» посетители многофункционального комплекса Brosko могут делиться эмоциями в мессенджерах и вести прямые трансляции в социальных сетях. Инженеры оператора подключили телеком-инфраструктуру к системе indoor-антенн и обеспечили внутри здания комфортное использование мобильного интернета на скоростях до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Устойчивая голосовая связь и выход в Сеть на высокой скорости доступны жителям и гостям Хабаровска на всех четырех этажах Brosko. Здесь размещены водно-оздоровительный комплекс, современный фитнес-клуб, отель и ресторан. Это вторая очередь известного регионального бизнес-проекта. Несколько лет назад в городе был запущен один из крупнейших на Дальнем Востоке торгово-развлекательный центр нового формата Brosko Mall. Он расположен на живописном берегу Амура, ежедневно сюда приходят до 10 тыс. посетителей.

В сентябре 2024 г. пользовательский дата-трафик в Brosko Mall был сопоставим с 500 часами разговора по видеосвязи в мессенджерах. Пиковые нагрузки на сеть приходятся на субботу и воскресенье — дни, когда традиционно в ТРЦ приходят, чтобы посидеть в кафе с семьей или друзьями, сходить в кинотеатр на новый фильм или сделать покупки в магазинах.

«Мобильная связь — важнейшая составляющая современной инфраструктуры. Создавая сеть для второй очереди Brosko, мы ориентировались на пользовательскую активность в здании уже работающего ТРЦ. Новый многофункциональный комплекс станет местом, где горожане будут приятно проводить время и отдыхать после рабочей недели. Чтобы наши абоненты могли максимально использовать возможности смартфонов сразу после открытия многофункционального комплекса, специалисты «МегаФона» выполнили подключение и настройку телеком-оборудования к началу его тестовой работы. Емкости сети достаточно, чтобы качественной голосовой связью и мобильным интернетом могли пользоваться одновременно тысячи посетителей», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

«Для посетителей комплекса одним из условий комфортного времяпровождения является возможность оставаться на связи и использовать привычные цифровые ресурсы в любой точке здания. Мы сотрудничаем с операторами и с их помощью обеспечили в помещениях центра стабильное 4G-соединение, чтобы наши гости общались в мессенджерах и социальных сетях, делились с друзьями и близкими впечатлениями от нового интересного места отдыха», — сказала директор ТРЦ Brosko Mall Ксения Руденко.