Амурские библиотеки и филиал Морского университета получили в дар от МТС АR-мангу об исследователе Дальнего Востока

МТС подарила библиотекам Амурской области и филиалу Морского университета в Приамурье вторую часть графического романа в стиле манга «Невельской: плоды воображения». Первая книга уже доступна в электронном виде в онлайн-библиотеке «Строки». Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Невельской: плоды воображения» — проект творческой группы художников из Приморья «Hero4Hero» об истории освоения Дальнего Востока и ярких личностях, принимавших самое непосредственное участие в тех событиях, реализованный при поддержке МТС. Авторы проекта смогли соединить реальные факты из жизни исследователя и адмирала с мифологией коренных народов Дальнего Востока. Вторая часть книги продолжает рассказ о результатах шестилетней работы экспедиции Геннадия Ивановича Невельского в устье реки Амур, открытии Татарского пролива между материком и островом Сахалин.

Более 400 экземпляров манги о подвигах легендарного адмирала до конца 2024 г. отправятся в культурные и образовательные учреждения Дальнего Востока: Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалина и Приамурья. 40 экземпляров направлены в библиотеки городов и районов Амурской области, а также амурскому филиалу Морского университета.

«Это значимый проект для всего Дальнего Востока. В современной форме с использованием цифровых технологий оживают герои амурского путешествия, рассказывается о заключении русско-китайских договоров и оформлении границ на Дальнем Востоке. Это хороший способ увлечь современного и требовательного читателя к исследованию исторических событий. МТС реализовала множество подобных проектов, нацеленных на сохранение историко-культурного наследия, среди которых - виртуальные экскурсии к амурским писаницам, туристический аудиогид по историческому центру Благовещенска, цифровой сборник эвенкийских сказок. Благодаря платформе «МТС Линк» на презентации манги в Морском университете был организован телемост с создателями манги о Невельском, чтобы курсанты могли задать интересующие их вопросы. Таким образом, сервисы нашей экосистемы всесторонне помогают в том числе и в изучении истории и культуры родного края», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

«Сегодня педагоги значительное внимание уделяют использованию новых дидактических приемов и методик в образовании. Графический роман с эффектом дополненной реальности - хороший способ на доступном для школьников языке рассказать и оживить страницы прошлого, рассказать о масштабных событиях, развернувшихся на Дальнем Востоке в середине позапрошлого столетия, первооткрывателях и исследователях, имена которых увековечены в названии дальневосточных городов, морских проливов и учебных заведений», - сказала заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

«Проект «Невельской: плоды воображения» очень важен для воспитания локального патриотизма, поскольку привлекает внимание молодежи к истории освоения российского Дальнего Востока. Вторая и заключительная часть романа посвящена открытию судоходности Амура и островного положения Сахалина, противостоянию с китобойным флотом Запада и мифологической битве добра и зла. Также здесь появляется романтическая линия - любовь всей жизни нашего героя, его будущая супруга Екатерина Ельчанинова. В целом, вторая часть разрешает все сюжетные загадки, обнаруживая скрытые смыслы и мотивы», - отметил один из авторов проекта Роман Иванищев.