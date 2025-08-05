Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179630
ИКТ 13961
Организации 10850
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3486
Системы 25970
Персоны 77352
География 2901
Статьи 1538
Пресса 1233
ИАА 709
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2676
Мероприятия 863

Кинополис Объединенные русские киностудии


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис» 3
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС 2
16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле 2
26.04.2021 Медиаактивы МТС подешевели на 2 миллиарда 3
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 2
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 2
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» 3

Публикаций - 7, упоминаний - 17

Кинополис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1814 6
Coriant 17 2
Cisco Systems 5175 1
Amazon Inc - Amazon.com 3077 1
Yandex - Яндекс 7964 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Элвис-Телеком 36 1
МТС - Система Телеком 236 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Норси-Транс - НТ 118 1
ТелекомКапСтрой 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 43 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 45 2
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1513 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Бизнес-Недвижимость 14 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Cubichall 3 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 495 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 13 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
СЗРК - Северо-Западный рыбопромышленный консорциум 2 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3006 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 326 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28464 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 324 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9437 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7578 1
Data monetization - Монетизация данных 1745 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 737 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3053 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1807 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 220 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
МТС Афиша 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Эрнст Константин 17 3
Евтушенков Владимир 209 3
Евтушенков Феликс 29 2
Юмашев Валентин 10 2
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
Ельцин Борис. 94 2
Засурский Артём 10 2
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
Путин Владимир 3277 1
Галицкий Александр 107 1
Корня Алексей 78 1
Катков Алексей 42 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Розанов Всеволод 47 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 1
Спасский Борис 2 1
Миргородский Геннадий 1 1
Богачев Дмитрий 1 1
Николаев Вячеслав 102 1
Мишин Игорь 9 1
Ulvaeus Björn - Ульвеус Бьерн 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1642 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4153 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4032 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3089 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11234 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3725 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3633 2
Аренда 2524 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6715 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 227 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 143 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5324 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10349 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 601 1
Энергетика - Energy - Energetically 5342 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2514 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3480 1
Спорт - Шахматы - Chess 246 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 165 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 4
Forbes - Форбс 877 2
Axel Springer 11 2
Newsweek 39 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1048 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще