Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181555
ИКТ 14109
Организации 10964
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26071
Персоны 78070
География 2918
Статьи 1544
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Белёнов Олег


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Белёнов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1817 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13623 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 16 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 45 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 313 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1777 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4086 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 69 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 226 1
Митрофанова Софья 11 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1693 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3097 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: