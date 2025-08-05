Получите все материалы CNews по ключевому слову
Белёнов Олег
УПОМИНАНИЯ
Белёнов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1817 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13623 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 16 1
|Кинополис - Объединенные русские киностудии 7 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 45 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 69 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 226 1
|Тихий океан - Охотское море - Амур - река 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152314 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.