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ТелекомКапСтрой

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ТелекомКапСтрой и организации, системы, технологии, персоны:

NVision Group - Энвижн Груп 699 1
МТС - Система Телеком 239 1
RETN - Real Time Network - РетнНет 23 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1918 1
Норси-Транс - НТ 148 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15966 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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